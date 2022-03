Cécile Hernandez avait dit il y a longtemps que le plus dur pour elle serait de gagner le droit de participer à ces Paralympiques 2022 et non pas de les gagner. On pensait alors qu’elle s’attendait surtout à ce que ça soit compliqué dans les tribunaux, là où elle a fini par gagner sa dérogation pour aller à Pékin après que l’IPC ait supprimé sa catégorie. Finalement, cela s’est aussi réalisé sur la piste. Impériale tout au long de la phase finale, la Française a remporté son quart puis sa demi-finale avant de dominer de bout en bout sa finale.