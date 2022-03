Pierrick Giraudeau nous avait prévenu au sujet de Marie Bochet : "Elle aura une concurrence qui sera plus forte qu'en 2018", estimait l'attaché Performance et haute-performance de la Fédération française handisport. Malgré cela, personne ne s'attendait à ce que la Française vivent des Jeux Paralympiques 2022 aussi compliqués. La quadruple médaillée d'or à Stochi et à Pyeongchang venait avec de grosses ambitions et, jusqu'ici, est bien loin de ses objectifs

J'avais déjà bien mangé la feuille en première manche

Après quatre épreuves, elle compte seulement une médaille d'argent, décrochée sur le Super-G et ce n'est pas le géant qui va réconcilier la skieuse tricolore avec Pékin. Double championne paralympique et double championne du monde en titre, Marie Bochet a dû se contenter de la quatrième place de l'épreuve, à plus de sept secondes de la vainqueure chinoise Zhang. Un résultat dû en grande partie à sa performance lors du premier passage. Mais pas seulement. "J'avais déjà bien mangé la feuille à la première donc franchement je ne m'attendais pas à grand-chose pour la deuxième manche, expliquait-il au micro de France Télévisions. J'avais juste envie de libérer mon ski. Mais je crois que je n'ai encore pas réussi..." Une tendance récurrente pour la Française dans ces Jeux.

"C'est compliqué, je vis une fin de Jeux assez difficile, avoue-t-elle. Je subis beaucoup et ce n'est pas vraiment ce dont j'avais envie. Après, il y a des explications rationnelles… Je n'ai pas vraiment fait de géant depuis mon accident à l'épaule (elle s'est blessé en chutant lors des derniers Mondiaux, en janvier) et j'ai clairement des manques en technique. J'ai réussi à jouer sur l'expérience en vitesse mais, en technique, devant, ça n'attend pas". Et même lorsque Marie Bochet s'engage autant qu'elle le peut, le chrono et le résultat ne suivent pas.

C'est frustrant parce que tout était en place aux Mondiaux

"J'ai eu l'impression de donner tout ce que je pouvais, j'y ai mis mon cœur et mes tripes… avouait-elle en larmes. C'est tellement dur. Le pire n'est même pas d'être à la quatrième place - même si c'est la pire place du monde - mais de ne pas avoir réussi à m'exprimer… Mon objectif en venant ici c'était de faire mon ski mais j'en suis tellement loin. C'est frustrant parce que tout était en place au mois de janvier, sur les Mondiaux tout allait bien. Devoir subir ça ici, ça me brise". Mais il va falloir vite se remobiliser.

Il reste encore une ultime chance à Marie Bochet de sauver ses Jeux avec le slalom, prévu dès samedi. Un slalom dont elle est, là encore, championne paralympique en titre. Mais aussi la seule où elle n'a pas pris de médaille en janvier à Lillehammer lors des Mondiaux. "Le slalom est un peu quitte ou double pour moi depuis le début de ma carrière", avouait-elle pour l'Equipe. La pression et les attentes seront peut-être un peu moindres. Et si c'était justement ce qu'il fallait à la Française ?

Je n'ai plus la force de vivre tout ça encore une fois

Y gagner une médaille d'or serait un beau symbole de résilience, que ce soit par rapport à ces Jeux de Pékin compliqués ou plus globalement à sa relation avec le slalom (une seule médaille aux Jeux, le titre acquis en 2018). Mais ce serait surtout une magnifique manière de conclure sa fabuleuse histoire avec les Paralympiques, qui s'arrêtera demain. "Là, c'est sûr, admet-elle à l'Equipe. Autant, j'avais presque un doute avant parce que c'est quand même bon tout ça. Mais je vous avoue que je n'ai plus la force de vivre tout ça encore une fois, pendant quatre ans". Mais samedi, il faudra compter sur elle. Une dernière fois.

