Cela peut arriver à tous les grands champions. Demandez donc à Mikaela Shiffrin, sortie au bout de quelques secondes sur les derniers Jeux Olympiques, que ce soit en géant, en slalom ou en combiné. Le ski alpin peut être dur avec ses cadors et les Paralympiques d'hiver ne font pas exception à la règle. Malheureusement pour le clan tricolore, c'est Marie Bochet, octuple championne paralympique et double tenant du titre, qui en a été victime sur la descente dans la catégorie debout. Au bout de quelques portes seulement, la Française a perdu son ski droit, et ses rêves d'une nouvelle médaille d'or.

Dans ma tête c'est : 'Et merde, c'était la descente des Jeux'

"Il y avait un petit trou et j'ai mis le pied dedans, racontait-il pour l'Equipe. Le ski est fait pour déchausser s'il est choqué. Ça arrive. Sauf qu'on préfère que ça arrive à l'entraînement, et non pas le jour de la descente des Jeux. Les techniciens ont fait leur job, on avait vérifié les serrages, trois secondes avant dans la cabine de départ. Peut-être que je ne viens pas suffisamment charger ce ski...". Quelle qu'en soit la raison, toujours est-il que le ski lui a échappé, une mésaventure particulièrement gênante en ski alpin.

"J'ai senti que je n'avais plus le ski sous le pied et je me suis dit 'C'est pas grave, je remonte et je repars', avouait-elle. Sauf que non. Et là dans ma tête c'est : 'Et merde, c'était la descente des Jeux'. Il y a beaucoup de frustration. Énormément de frustration de ne pas avoir fait plus que deux portes". Une descente dont Marie Bochet était la grande favorite après ses titres à Sotchi et Pyeongchang. Même si la concurrence s'était renforcée depuis la Corée du Sud en 2018, la Française avait tout de même remporté toutes les compétitions internationales disputées depuis 10 ans, sa dernière défaite datant des Mondiaux 2011 (2e derrière l'Allemande Andrea Rothfuss).

Après tout, je n'ai jamais fait cinq médailles aux Jeux

Pour autant, l'octuple championne paralympique réfute toute thèse liée à la pression. "Certains diront peut-être que j'avais la pression, mais absolument pas, avouait la Française. J'étais vraiment bien au départ. J'avais l'impression que, plus j'allais vers le départ, plus j'étais sereine. J'ai fait des super entraînements. J'étais à l'aise sur cette descente, j'avais envie de me régaler, de m'exprimer". Mais la course et ce fameux trou ne lui auront pas permis d'en profiter très longtemps. Heureusement pour la Tricolore, la suite de son programme est encore chargée à Yanqing.

La Française est en effet alignée sur les quatre autres épreuves de ski alpin, à commencer par le Super-G, dès dimanche. Un enchaînement pas facile pour éviter au moins à Marie Bochet toute possibilité de douter. Elle n'en aura pas le temps. "Il va falloir que je prenne un peu de recul mais je n'ai que 24 heures... , expliquait-elle avant de tempérer sa déception. Après tout, je n'ai jamais fait cinq médailles aux Jeux. Donc on va dire que j'ai grillé mon joker, que les quatre prochaines seront belles". Après tout, que ce soit à Sotchi ou à Pyeongchang, elle est toujours sortie dans la seule discipline qu'elle n'a pas gagné. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête…

