De nombreuses victoires se sont construites dans la défaite. C'est même un classique dans le sport. La médaille d'or de Maxime Montaggioni en snowboard Banked Slalom ce vendredi en est un des plus beaux exemples. Et même trois fois plutôt qu'une ! Nul doute que le Tricolore avait encore en tête le scénario catastrophique et malheureux de Pyeongchang où il s'était blessé au genou à l'entraînement juste avant les Jeux, alors qu'il était le grand favori.

Le cross avait été dur à digérer

"Ça a été ma motivation de ne pas pouvoir participer à Pyeongchang, expliquait-il en zone mixte. C'était dur, j'ai eu une petite dépression (à l'époque). Mais derrière, il y a eu beaucoup de boulot de fait et, aujourd'hui, on avait toutes les conditions pour réussir". Comme si cela ne suffisait pas, le Français avait une grosse revanche à prendre après ses débuts de Jeux de Pékin ratés, marqués par son élimination en quarts de finale du snowboard cross. Une sortie prématurée qui aurait pu le marquer encore plus sans ses partenaires de l'équipe de France.

"C'est vrai que le cross avait été assez dur à digérer sur le moment, avouait-il au micro de France Télévisions. Heureusement j'ai des coéquipiers plutôt cool, on a bien rigolé pendant l'après-midi. Ils ont dédramatisé la situation et j'ai pu me reconcentrer sur cette course-là". Mais, à cet instant, la médaille d'or est encore bien loin pour le Tricolore. Certes, il est triple champion du monde en titre du Banked Slalom mais ses résultats à Pékin n'incitaient pas alors à un optimisme démesuré.

J'avais bon espoir que la neige durcisse

"Aux entraînements, je n'ai jamais été premier de ma catégorie donc je savais que ça allait être dur, expliquait le Français. Il y avait des conditions sur les runs d'entraînement qui n'étaient pas évidents mais au final je me suis construit comme d'habitude au fur et à mesure des runs. J'avais bon espoir que la neige durcisse parce que c'est dans ces conditions que je suis le meilleur. Et ça a durci."

Maxime Montaggioni, sur le Banked Slalom des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Pour autant, cela n'a pas suffi pour permettre à Maxime Montaggioni de faire la différence dès la première manche. Il est toutefois à l'affût, avec une deuxième place à seulement un centième de Lijia Ji. Un petit centième qui a tout changé dans l'état d'esprit du Français avant le second run. "C'était serré dans le premier run et je ne voulais pas perdre pour un centième, raconte-t-il. Alors, j'ai tout donné, j'ai tout lâché sur la fin. Et ça a payé".

Quatre ans de travail qui aboutissent à quelque chose

Survolté, irrésistible, le Tricolore écrase le chrono du Chinois (- 0''45) et met une énorme pression à ce dernier, ultime snowboarder à s'élancer. Le dernier à pouvoir priver le Français du titre. La suite, c'est Montaggioni lui-même qui la raconte. "Je n'y croyais pas avant le passage de Ji, admettait-il. Ce n'est que quand j'ai vu qu'il avait 0''48 de retard à l'intermédiaire que j'ai commencé à y croire... Je ne cherchais même pas une médaille d'or mais à repartir avec une médaille. Là, c'est l'or et c'est juste incroyable. J'ai envie de partager ça avec tout le monde".

Maxime Montaggioni, champion paralympique de Banked Slalom 2022 Crédit: Getty Images

"C'est beaucoup d'émotions, poursuit-il. Je m'étais mis beaucoup de pression personnelle parce que ça me tenait à cœur de performer. Mais c'est surtout un gros soulagement. C'est quatre ans de travail qui aboutissent à quelque chose". Et pas à n'importe quoi. A la récompense suprême : au titre paralympique. "Je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient quand ils avaient une médaille aux Jeux, avouait-il après la course. Mais là, j'ai compris." A son plus grand bonheur.

