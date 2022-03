Lui n’a pas craqué. Alors qu’un peu plus tôt, Marie Bochet puis Hyacinthe Deleplace avait perdu toute chance de médaille sur le slalom, Arthur Bauchet a lui parfaitement confirmé sa domination du Super-G pour s’offrir le titre paralympique en combiné. Le Français a très nettement devancé le Finlandais Santeri Kiiveri (+ 4’’22) et le Néo-Zélandais Adam Hall (+ 4’’51) pour s’offrir son deuxième titre, lui qui avait déjà été sacré sur la descente. Il s’agit de la 3e médaille d’or pour l’équipe de France dans ces Jeux des Pékin.

Comme cela avait été le cas à Pyeongchang, Arthur Bauchet engrange les médailles les unes après les autres. Mais, depuis la Corée du Sud en 2018, le Français s’est pris de goût pour l’or. Déjà double champion du monde en janvier à Lillehammer, le skieur de 21 ans a remis ça à Pékin, aux Jeux Paralympiques cette fois. Et, comme en Norvège, le combiné est tombé dans sa besace. Il faut dire que la moitié du chemin avait été faite le matin en dominant le Super-G. Ne restait plus qu’à aller décrocher cette médaille d’or qui lui tendait les bras, à lui le technicien. Grand favori en l’absence du champion paralympique titre russe Alexey Bugaev , le Tricolore ne s’est pas fait prier.

4e au pire dans ces Jeux

Impeccable de calme, de sérénité, malgré la pression jamais facile à gérer de refermer le portillon de départ, le Français a signé une manche de slalom pleine, sans accroc. S’il s’est fait un peu bouger par une piste qui a marqué au fil des passages et des différentes catégories, le skieur de Serre Chevalier Briançon n’a jamais commis l’irréparable, cette faute qui avait exclu Marie Bochet et Hyacinthe Deleplace de la course au podium. Au contraire, lui s’est même permis de réaliser le meilleur temps du slalom, comme un symbole rappelant que le roi du ski paralympique debout, c’est bien Français, lui qui n’a pas fait pire que 4e depuis le début des Jeux. C'était dimanche, sur le Super-G. Visiblement, il s'en est bien remis . Sa deuxième médaille d’or en atteste.

Arthur Bauchet, sur la descente paralympique de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Sixième à Pyeongchang, le Finlandais Santeri Kiiveri s’offre cette fois un podium et la médaille d’argent, devant le Néo-Zélandais Adam Hall, auteur d’une folle remontée (15e après le Super-G) pour se parer de bronze. Bilan contrasté pour les autres Français engagés. Si Oscar Burnham a pris une belle 10e place (+ 6’’84), Manoël Bourdenx pourra avoir des regrets. Excellent 5e du Super-G, il n’a pas su se lâcher sur le slalom et termine 12e (+ 8’’65). De leurs côtés, Jules Segers et Jordan Broisin sont sortis.

