A la veille de se rendre en Chine pour participer à ses premiers Jeux paralympiques d'hiver, le coeur de Pam Wilson a fondu lorsqu'une patiente de trois ans est entrée dans sa clinique avec un t-shirt "Go Team USA". "Une famille venue à la clinique portait tout l'équipement aux couleurs de l'équipe des Etats-Unis", explique-t-elle à l'AFP. Son équipe de supporters de l'hôpital pour enfants du Colorado, à Denver, l'a inondée de messages de soutien tels que "Allez Dr Pam. Nous avons hâte de vous revoir à la clinique lorsque vous ramènerez la médaille d'or."

S'ils peuvent voir que j'ai réussi à surmonter ce handicap

Pam Wilson a fait des études de médecine à la suite d'un accident de voiture survenu alors qu'elle avait 21 ans, qui a entraîné une lésion de la moelle épinière. Une blessure qui l'a aidée à devenir un meilleur médecin. "Je pense que j'ai un aperçu de ce que les gens vivent... , explique t-elle. Cela me donne la capacité de voir ce qui se passe à travers leurs yeux. J'ai été à leur place. J'ai vécu ce qu'ils font. Je peux faire preuve d'empathie. Je pense que cela fait une énorme différence pour les familles et les enfants."

Médecin de réadaptation spécialisé dans le traitement des enfants souffrant de handicaps acquis ou génétiques, la docteure Wilson considère qu'elle est un modèle pour beaucoup. "S'ils peuvent voir que j'ai réussi à surmonter ce handicap, que j'ai fait des études de médecine après le handicap, que j'ai eu un enfant et maintenant je participe aux Jeux paralympiques... cela pourrait ouvrir la porte à toutes sortes de personnes, espère t-elle. Les enfants pourraient venir et se dire: 'Je veux être comme le Dr Pam'".

C'est le sens de la camaraderie

Avant sa blessure, Pam Wilson faisait de l'athlétisme et de la natation à un bon niveau. Elle s'est mise au curling en fauteuil roulant il y a plus de dix ans et apprécie particulièrement l'aspect collectif de ce sport. "Partout où vous allez, vous êtes le bienvenu... les gens sont chaleureux avec vous, témoigne l'Américaine. Le curling, c'est le sens de la camaraderie". La version en fauteuil roulant du curling, épreuve mixte, n'implique pas de balayage, les concurrents doivent donc être précis dans leurs lancers.

L'équipe américaine s'est inclinée 9 à 3 contre la Slovaquie lors de la première journée du tournoi samedi. Il va falloir aux Américaines hausser leur niveau avant de défier la Chine, championne paralympique en titre, ou encore la Suède et le Canada. "Nous sommes prêts, assure Pam Wilson. Toutes les équipes ont le potentiel pour monter sur le podium". Pas dit que toutes le veulent autant qu'elle.

