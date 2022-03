La Française n’aura pas réussi à surprendre une deuxième fois. Après son sacre sur l’épreuve du cross, Cécile Hernandez abordait le banked slalom sans aucune pression mais avec l’ambition d’accrocher une deuxième médaille. Elle n’y sera pas parvenue. Auteur de deux runs moyens, la Tricolore a échoué à la 6e place, à 1’’02 du podium.

Après une première manche un peu décevante en 1’19’’39, la Française s’est plus lâchée dans la seconde, pour réaliser 1’18’’48. Insuffisant pour espérer accrocher un podium. Qu’importe : les Jeux de Cécile Hernandez sont déjà plus que réussis avec ce titre décroché sur le cross après ce long combat judiciaire. Et, comme un symbole, c’est l’autre snowboardeuse qui a décroché sa participation à Pékin devant les tribunaux qui s’est imposé ce vendredi.

Deuxième au terme du premier run, Brenna Huckaby n’était plus provisoirement que quatrième avant de s’élancer pour sa seconde manche. Mais l’Américaine a sérieusement haussé le niveau, se montrant encore plus propre, coupant encore plus les courbes pour signer le meilleur temps en 1’17’’28. Déjà médaillée de bronze sur le cross, elle s’offre cette fois l’or et prive la Chine d’un potentiel quadruplé puisqu’elle s’impose devant Geng Yanhong (+ 0’’10) et Li Tiantian (+ 0’’18), alors que deux autres Chinoises séparent Cécile Hernandez du podium. Mais la reine est bien Américaine.

