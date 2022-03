L’Ukraine avait ouvert ses Jeux avec un fabuleux triplé en biathlon, la Chine aura mieux deux jours à lui répondre. Le temps d’arriver aux premières finales de snowboard et cet incroyable triplé réalisé en cross SB-UL chez les messieurs. Un triplé qui était déjà assuré avant même la finale puisqu’il y avait … quatre Chinois en finale, sur quatre athlètes. Juste dingue. A lui seul, le cross aura rapporté un tiers des médailles chinoises du jour !

Moins prolifique en ski alpin, du moins en termes de titre, la Chine aura tout de même glané pas moins de neuf médailles ce lundi, de quoi en compter désormais 25 (7 en or, 8 en argent et 10 en bronze) depuis le début de ces Jeux Paralympiques. Une vraie razzia pour le pays hôte. Leader à l’issue de la première journée de compétition, l’Ukraine est à l’arrêt depuis mais la médaille d’or acquise ce lundi par Oksana Shyshkova en ski de fond leur permet toutefois de résister de justesse au Canada pour la deuxième place, en raison d’un plus grand nombre de médailles d’argent (3 contre 2).

Ad

Avec deux titres supplémentaires, acquis en snowboardcross (Cécile Hernandez) et en ski alpin (Arthur Bauchet) fait elle une belle opération au classement par nations puisqu’elle est remontée en 5e position avec 5 médailles (3 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze). Si l’objectif annoncé du podium est encore loin, les Bleus ne sont après tout qu’à deux titres de la deuxième place. Et il reste du temps. La grosse surprise pour le moment vient de la 8e place des Etats-Unis, malgré leurs 8 médailles (mais une seule en or).

Jeux Paralympiques Hernandez : "On ne voulait pas que je sois là" IL Y A UNE HEURE

Jeux Paralympiques Deux titres mais une journée loin d’être parfaite : le lundi des Bleus aux Paralympiques IL Y A 4 HEURES