Exceptionnel. Alors qu’il était particulièrement déçu de sa performance en biathlon de la veille, Benjamin Daviet a réagi de la meilleure des manières en remportant le titre paralympique du sprint messieurs de ski de fond, en catégorie debout. Parti en tête en raison d’un handicap un peu plus important, le Français a tenu bon tout au long des 3’07’’ pour résister aux retours des deux favoris, l’Allemand Marco Maier (+ 1’’5) et l’Ukrainien Gregor Vuvchynskiy (+ 1’’8) qui complètent le podium. Une vraie délivrance pour le porte-drapeau tricolore.

C'est ce qu'on appelle une réaction de champion. Un peu décevant en biathlon où il n'avait pas réussi à accrocher de médaille après les trois (dont deux titres) de Pyeongchang, Benjamin Daviet avait à coeur de tout donner sur cette épreuve du sprint, même si elle était censée moins lui convenir. Mais on a très vite compris que le Français était dans un grand jour. Dès les qualifications en fait, lorsqu'il a été le seul à rivaliser avec le temps de l'Allemand Marco Maier (2e, + 0''92). Facilement vainqueur de sa demi-finale, le Tricolore savait qu'il avait un coup à jouer pour une médaille. Mais il n'aurait pas pensé à l'or.

Premier titre individuel en ski de fond

Alors qu'il s'était élancé avec 3'' d'avance sur le Kazakh Gerlits et 5'' sur tous ses autres adversaires (le départ est décalé pour compenser les différences de handicap de chacun), le quintuple médaillé de 2018 n'aura jamais été revu. Parti avec beaucoup de détermination et une grosse cadence, tout en puissance, Benjamin Daviet a rapidement repris un peu de temps à Maier et Vuvchynskiy, partis plus prudemment. Seul Cai est parvenu dans un premier temps à se rapprocher du Français mais le Chinois était en sur-régime et allait finir au pied du podium.

Tout en contrôle, serein et bien aidé par des skis très bien préparés qui lui ont permis de bien glisser dans les descentes, notamment celle très importante qui ramène vers la stade, Benjamin Daviet a pu contrôler les retours de Marco Maier et l’Ukrainien Gregor Vuvchynskiy dans la dernière ligne droite et même profiter de sa victoire dans les tous derniers mètres. Septième de la discipline à Sotchi en 2014, absent de l'épreuve à Pyeongchang, le Français s'offre son premier titre paralymopique de ski de fond en individuel, à 32 ans. Et montre la marche à suivre pour son compatriote Anthony Chalençon, lui aussi en finale en catégorie déficient visuel.

