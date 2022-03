Montaggioni, quatre ans après

Privé des Jeux 2018 après s’être blessé au genou juste avant la compétition, Maxime Montaggioni voulait prendre sa revanche à Pékin. Passé à côté en cross, le Français a remis les pendules à l’heure sur le Banked Slalom, catégorie SB-UL, et avec la manière. Deuxième après la première manche pour un centième, le snowboardeur d’Anices ne voulait pas laisser passer sa chance et a réalisé un deuxième run de folie pour s’offrir son premier titre paralympique. Les Chinois Lijia Ji (+ 0’’45) et Yonggang Zhu (+ 0’’67) complètent le podium.