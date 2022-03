C’est dur, il faisait vraiment très chaud, racontait-il pour France Télévisions. C’est un parcours qui est vraiment difficile à skier, avec une neige assez lente". Surtout, le Français n’était pas dans un jour de grâce comme la veille. A force de le voir multiplier les podiums, difficile de ne pas devenir gourmand. Après les titres acquis en biathlon sur l’individuel et en ski de fond, déjà, sur le sprint KO, Benjamin Daviet s’est offert une nouvelle médaille à Pékin, sur le 12,5km libre , en prenant la deuxième place derrière le Chinois Wang. Sa deuxième médaille en deux jours après celle de l’individuel mais les conditions étaient complètement différentes. ", racontait-il pour France Télévisions.". Surtout, le Français n’était pas dans un jour de grâce comme la veille.

Ça doit se jouer à trois ou quatre centimètres

"Je n'avais pas les sensations de fou que j'avais hier(vendredi), avouait-il après la course. J'étais un peu fatigué après une nuit compliquée". Une condition physique peut-être à l’origine de la tactique privilégiée par Daviet : contrairement à ses adversaires, le Français s’est montré prudent dans le premier tour. "Je ne suis pas parti trop fort pour en garder dans le dernier tour, expliquait-il au micro de FranceTV. Dans le dernier tour, je dois reprendre une bonne quinzaine de secondes et je sentais que ça pouvait faire. Mais les Chinois sont allés vraiment très vite". Il manquera finalement 1"3 au Tricolore pour se parer d’une troisième médaille d’or dans ces Jeux de Pékin.

L’écart est si faible qu’il est impossible de ne pas demander ce qui sépare le Français du Chinois et d’un troisième titre. "Je fais une bonne course, analysait-il en zone mixte. Il ne me manque rien du tout, ça doit se jouer à trois ou quatre centimètres". Un infime écart vis-à-vis de la remontée réussie dans le dernier tour par Benjamin Daviet, qui a compté 20" de retard sur Wang et en comptait encore 8" de retard à 1km de l’arrivée. Pouvait-il vraiment faire mieux ? Et où ? Le Français a sa petite idée.

Je n’attends qu’une chose, c’est d’aller me reposer pour préparer la course de demain

"Je fais une petite erreur stratégique dans la dernière ligne droite, expliquait-il au micro de France Télévisions. J’aurais dû prendre la ligne du milieu. Je prends la ligne de gauche mais ça glissait un poil moins à gauche. Après, ça ne veut pas dire que j’aurais gagné ma seconde…" De quoi donner des regrets au natif d’Annecy ? Pas vraiment. "Je ne peux pas regretter d’être à une seconde, j’ai tout donné, je n’en pouvais plus", avouait-t-il. Je n’attends qu’une chose, c’est d’aller me reposer pour préparer la course de demain (dimanche)". À savoir le relais 4x2,5km.

Benjamin Daviet sur le podium du 12,5km de ski de fond catégorie debout des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

En 2018, à Pyeongchang, l’équipe de France s’était imposée sur l’épreuve et les Bleus comptent bien rééditer leur performance. Même s’ils ne seront que deux, avec Anthony Chalençon, et que la concurrence risque d’être terrible dans la course à la médaille, notamment avec la Chine et l’Ukraine. Mais Daviet veut y croire. "Le relais nous tient vraiment à cœur, racontait-il pour France Télévisions avant de poursuivre en zone mixte. On a une équipe solide, tout le staff est au top. On va vraiment s'arracher les tripes pour aller chercher cette médaille."

Mais pour être à 100% dimanche, place au repos. "Je vais bien me reposer cet après-midi, assurait-il. Essayer de faire une grosse nuit pour pouvoir envoyer du lourd sur le relais". Et tenter de conserver le titre décroché il y a quatre ans.

