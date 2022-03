Il n'aura pas tenu la distance. Alors qu'il était parti très fort pour rapidement prendre la tête, Anthony Chalençon n'a pas réussi à résister jusqu'au bout dans cette finale du sprint de ski de fond des Jeux de Pékin, dans cette catégorie déficient visuel. Dans le dur sur la fin, le Français a finalement terminé à la 4e et dernière place de la finale, la seule qui ne décerne aucune médaille malheureusement. C'est Brian McKeever qui a été sacré, s'imposant au sprint devant l'Américain Jake Adicoff (+ 0''8) alors que le Suédois Zebastian Modin (+ 18''3) complète le podium. Il s'agit du 15e titre de la carrière du Canadien aux Paralympiques.

Mais qu'a t-il bien pu se passer dans la descente finale ? On risque de se le demander encore longtemps. Au moment de basculer dans celle-ci, après la dernière grosse bosse du parcours, la course au titre n'était déjà plus d'actualité pour Anthony Chalençon mais le médaille de bronze semblait très bien engagé, avec plusieurs longueurs d'avance sur Modin. Mais, quelques images plus loin, le Français est déjà derrière le Suédois, à la surprise générale. A t-il eu un problème dans la descente ? Le Suédois a t-il bénéficié de pas de patinage de son guide dans la descente, ce qui est interdit ? Toujours est-il que ce dernier file vers le podium et laisse au Tricolore la seule médaille honorifique de cette finale, celle en chocolat.

15e titre pour la légende McKeever

Pourtant, tout était très bien parti dans cette finale pour le Tricolore, qui s'élançait en même temps que Modin, avec 21'' d'avance sur Adicoff et McKeever. Malgré leur retard, on a très vite compris que le jeune Américain et l'expérimenté Canadien seraient intouchables pour leurs deux adversaires et qu'ils allaient se disputer le titre. De son côté, Anthony Chalençon avait rapidement dépassé le Suédois et pris quelques longueurs d'avance, d'abord en tête puis en 3e position, confirmant sa domination entrevue en demi-finale. La médaille de bronze semblait quasi acquise. Jusqu'à cette fameuse descente vers le stade.

Loin devant toute cette incertitude, Brian McKeever s'est lui offert un nouveau titre, son 15e aux Paralympiques, son 2e dans cette édition 2022. Côte à côte avec l'Américain Jake Adicoff à l'entrée de la dernière ligne droite, le Canadien a fait parler sa puissance au sprint pour devancer son jeune adversaire et conserver sa couronne du sprint, dont il est désormais quadruple tenant du titre. Déjà médaillé d'argent à Pyeongchang, encore dauphin de McKeever sur la distance longue classique à Pékin, l'Américain devra attendre pour s'offrir son premier titre paralympique.

