Deux courses pour une même place. Trois jours après s’être classé 9e du sprint de biathlon dans la catégorie des déficients visuels, Anthony Chalençon a terminé au même rang ce mardi dans l’épreuve de moyenne distance. Le Français, guidé par Alexandre Pouyé, a été le moins bon tireur parmi les 10 concurrents engagés. Avec 12 fautes, dont 4 dès le premier tir, il finit à neuf minutes de Vitalyi Lukanienko, auteur lui d’un 20/20 derrière la carabine.

Il s’agit du 8e titre paralympique pour l’Ukrainien, le 3e dans cette discipline (après Turin et Sotchi) et le 2e en Chine. Comme lors du sprint, il y a trois jours, le biathlète de 43 ans est accompagné par deux compatriotes sur le podium, Anatolii Kovaleskyi (+45”, 1 faute) et Dmytro Suiarko (+1’18”, 2 fautes). Plus qu’un triplé cette fois-ci, il s’agit même d’un quintuplé, Iaroslav Reshetynskyi et Oleksandr Kazik complétant ce top 5 totalement jaune et bleu. Pas de médaille en revanche pour la France. Chalençon était le deuxième et dernier concurrent en lice ce mardi pour les Tricolores. Un peu plus tôt, Benjamin Daviet avait pris la 6e place sur cette même épreuve de biathlon dans la catégorie debout.

