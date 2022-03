SKI ALPIN

Marie Bochet (28 ans, catégorie LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : 3 participations, 8 médailles d'or (4 en 2014 et 2018)

Bilan aux Mondiaux 2022 : 4 médailles dont 2 titres

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "C'est la leader féminine et l'un des leaders du ski alpin. Elle a un immense vécu des compétitions internationales. Elle aura de grandes ambitions mais aussi une concurrence plus forte qu'en 2018. C'est une valeur sûre parmi nos athlètes."

Auteure de deux razzias exceptionnelles en 2014 et 2018, la Française était à chaque fois passée à côté d'un quintuplé qu'elle a réussi trois fois aux Mondiaux (2013, 2015 et 2019). La voir le réussir en 2022 parait improbable vu l'amélioration de la concurrence mais la Chambérienne s'avance en favorite sur la descente et en géant, où elle vient d'être sacrée championne du monde à Lillehammer en janvier, et reste une immense candidate sur les autres épreuves

Ce que l'on peut en attendre : Au moins 3 médailles dont 2 titres.

Arthur Bauchet (21 ans, catégorie LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : 1 participation, 4 médailles d'argent

Bilan aux Mondiaux 2022 : 4 médailles dont 2 titres

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il fait partie des leaders de sa catégorie, mais avec une densité qui est forte. Il va s'engager dans ces Jeux avec une ambition, gagner son premier titre paralympique."

C'est la nouvelle pépite du ski paralympique tricolore. Double champion du monde à Tarvisio à seulement 16 ans, quadruple médaillé un an plus tard aux Paralympiques de Pyeongchang, il ne cesse de confirmer à chaque rendez-vous international. Déjà septuple champion du monde, il ne manque plus au Tropézien qu'un titre paralympique. Il sera l'immense favori en slalom, gagné aux Mondiaux 2022 avec … 4''73 d'avance !

Ce que l'on peut en attendre : Au moins 2 médailles dont 1 titre.

Arthur Bauchet, lors des Mondiaux de Lillehammer 2022 Crédit: Getty Images

Hyacinthe Deleplace (32 ans, B1-3), guidé par Valentin Giraud-Moine et Maxime Jourdan

Historique aux Paralympiques : Première participation (à ceux d'hiver)

Bilan aux Mondiaux 2022 : 4 médailles dont 3 titres

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il était en structure fédérale en athlétisme paralympique puis il a décidé de changer. Un transfert de discipline plus que réussi avec trois titres aux Mondiaux ! Il a validé très vite des qualités et une capacité à performer le jour J."

Il n'est pas tout jeune mais lui aussi est un petit nouveau aux Paralympiques. En tout cas à ceux d'hiver. D'abord lancé en athlétisme, il avait participé à ceux de Londres en 2012 (7e sur 400m T12), une expérience qui pourrait l'aider à aborder l'évènement. Sensation des derniers Mondiaux, il sera plus attendu à Pékin mais sa complémentarité avec ses deux guides – Giraud-Moine en vitesse et Jourdan en technique – est un atout considérable. Sa performance aux Mondiaux (il gagne avec 2''85 d'avance) en fait le favori logique de la descente.

Ce que l'on peut en attendre : Au moins 2 médailles.

Jules Segers (19 ans, LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 14e en slalom

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "On a avec lui un projet de performance plutôt pour 2026 mais ses prédispositions sont telles qu'elles nous ont poussés à l'emmener à Pékin. Il aura le rôle de bizut mais avec l'intention de construire son projet sur du long terme."

C'est le plus jeune athlète de la délégation française, tous sports confondus. Si ses ambitions sportives sont plus tournées vers Cortina dans quatre ans, le skieur des Gets a gagné sa place en surprenant son monde, à l'image de sa 14e place au slalom des Mondiaux. Celui qui "ne veut pas se mettre plus de pression que ça" va découvrir les Paralympiques sans aucune obligation de résultat. Mais sans aucune barrière non plus.

Ce que l'on peut en attendre : Qu'il prenne de l'expérience et participe à la bonne vie du groupe.

Manoël Bourdenx (34 ans, LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 6e du combiné, 9e du Super-G

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Le voir sur le podium serait une jolie performance puisque jusqu’ici, il n’est jamais monté sur la boite en présence des meilleurs mais on sait qu’il en est capable. C’est un athlète qui est mûr et qui a appris de ses relatifs échecs aux Mondiaux."

Je vise un podium". Victime d'une attaque de requin alors qu'il faisait du surf, une mésaventure qui n'est pas sans rappeler celle du nageur paralympique français Laurent Chardard , il s'est lui plutôt tourné vers le ski alpin, avec des résultats immédiats (5e en descente aux Mondiaux 2019). Le natif de Briançon sera un des outsiders en vitesse comme en combiné mais lui a affiché ses ambitions sur bleushandisport.com : "".

Ce que l'on peut en attendre : Un podium, puisque c'est son objectif annoncé.

Lou Braz-Dagand (26 ans, LW 10-12)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 5e du géant

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "L’apprentissage sur le ski fauteuil est extrêmement long, les repères sont différents et les expériences internationales sont très importantes pour performer. Mais on le sait très proche du podium… "

Vainqueur du classement général de la Coupe d'Europe en 2020, l'Annécien est un skieur complet et participera d'ailleurs aux cinq épreuves à Pékin. Si son palmarès au plus haut niveau (Coupe du monde ou Mondiaux) est pour le moment vierge de tout succès ou même de tout podium, ses performances à Lillehammer en janvier en font forcément un candidat à une médaille olympique, notamment en géant et en slalom, ses deux disciplines de prédilection.

Ce que l'on peut en attendre : Qu'il soit dans le match pour une médaille.

Lou Braz-Dagand, à l'entrainement sur la piste de Yanqing, avant les Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Jordan Broisin (28 ans, LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : 1 participation, 14e en géant et en descente en 2018

Bilan aux Mondiaux 2022 : 5e du géant, 6e de la descente, 8e du Super-G

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il était un peu désabusé après les Paralympiques de 2018 qui ne s’étaient pas déroulés comme il l’espérait mais il a fait une juste analyse de ce qu’il s’était passé. Il a travaillé sur un déblocage psychologique pour s’engager pleinement dans ses courses et oublier la pression du résultat."

Il était arrivé à Pyeongchang en 2018 pour découvrir le monde paralympique, il vient à Pékin pour le conquérir. En constante progression depuis quatre ans, le skieur d'Aillons Margériaz n'est pas encore un cador mais sa polyvalence en fait un candidat à la médaille sur toutes les disciplines. Un peu comme son modèle, Alexis Pinturault. A l'inverse de ce dernier, la meilleure chance de médaille de Broisin est sans doute en descente.

Ce que l'on peut en attendre : Lui-même a déclaré viser une médaille.

Oscar Burnham (22 ans, LW 1-9)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 7e du Super-G, 8e du slalom

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il a un gros bagage de sportif derrière lui, puisqu’il a notamment suivi la filière sport-études en ski. Ça lui a permis de vite s’inscrire sur un projet paralympique de performance. C’est un athlète assez jeune mais la magie des Jeux peut opérer avec lui."

S'il n'a jamais participé aux Paralympiques, c'est l'édition 2018 qui a changé sa vie. Quelques mois après, il est amputé de la main gauche suite à ce qu'il qualifiait pour handisport.org comme "une bêtise d'adolescent" mais se tourne immédiatement vers le monde paralympique, regardant des vidéos de Marie Bochet notamment. Naturalisé depuis (il est né à Catane, en Italie), il l'accompagnera cette fois, à Pékin. "Plus à l'aise en technique" qu'en vitesse, il a montré aux derniers Mondiaux qu'il faisait partie des potentiels trouble-fêtes.

Ce que l'on peut en attendre : Des places d'honneur et une prise d'expérience pour 2026

SKI NORDIQUE (BIATHLON ET SKI DE FOND)

Benjamin Daviet (32 ans, LW2-9)

Historique aux Paralympiques : 2 participations, 6 médailles dont 3 titres (un en relais)

Bilan aux Mondiaux 2022 : 3 médailles

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Comme Marie Bochet, il fait partie de nos sportifs qui ont une grosse expérience internationale. Il est multimédaillé à Lillehammer alors que son pic de forme n'était clairement pas mis sur ces Mondiaux, qui n'étaient qu'une préparation. Cela a notamment permis de corriger et d'ajuster quelques petites stratégies sur le tir. Et sur les skis, ça ira plus vite à Pékin."

A l'instar de Marie Bochet, il fait partie des stars de sa discipline. Triple champion paralympique, l'athlète du Grand-Bornand a aussi glané 19 médailles aux Mondiaux depuis 2013. Passé tout près du triplé à Pyeongchang en biathlon (deux titres et une médaille d'argent), il est également tenant du titre sur le relais 4x2,5km de ski de fond, au même titre qu'Anthony Chalençon. Il y a quatre ans, il avait glané une médaille sur toutes ses courses. Et si le Russe Vladislav Lekomtsev a remporté toutes les épreuves de leur catégorie en janvier, en biathlon comme en ski de fond, il vient d'être excu des Jeux Paralympiques, comme toute la délégation russe

Ce que l'on peut en attendre : Au moins 2 médailles et 1 titre en individuel et une médaille sur le relais.

Benjamin Daviet Crédit: Getty Images

Anthony Chalençon (31 ans, B1-3), guidé par Brice Ottonello et Alexandre Pouye

Historique aux Paralympiques : 2 participations (ski alpin en 2010), 2 médailles dont un titre (en relais)

Bilan aux Mondiaux 2022 : 4 médailles dont 2 titres

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il a connu quelques difficultés sur les Mondiaux mais il n’y a rien d’inquiétant à cela, lui et Benjamin (Daviet) ont été programmés pour les Paralympiques. On sait que l’incertitude est un peu plus forte dans cette catégorie mais il ne serait pas surprenant de le voir revenir de Pékin avec une ou deux médailles."

Passé complètement à côté (aucun top 10) de ses Mondiaux, il se rassura en se rappelant que sa préparation n'y était pas optimale. Double champion du monde et champion olympique du relais 4x2,5km, c'est encore dans l'épreuve par équipes qu'il a le plus de chances de gagner un titre à Pékin. Il fait également partie des sérieux outsiders en biathlon, sur l'épreuve de longue distance. Encore plus en l'absence des Russes.

Ce que l'on peut en attendre : Une médaille en individuel et une médaille sur le relais.

SNOWBOARD

Maxime Montaggioni (32 ans, SB-UL)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 2 titres, en Banked Slalom et en Cross

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Il va partir avec beaucoup d'ambitions. Il n'avait pas pu prendre part aux épreuves en 2018 (blessé juste avant) mais il a pris le temps de se remettre, de se réathlétiser et que ce soit en 2019 ou 2022, il a été double champion du monde. Malgré tout, ils sont plusieurs à être quasi sur un pied d'égalité."

C'est le grand revanchard de l'équipe. Sélectionné pour Pyeongchang en 2018, il n'avait finalement pu concourir, victime d'une rupture des ligaments lors des entrainements. Un coup dur pour celui qui était alors déjà champion du monde de Banked Slalom. Mais loin de se laisser abattre, le Marseillais est revenu encore plus fort, lui qui a gagné ses quatre courses aux Mondiaux depuis et qui compte désormais 4 globes de cristal. Tout autre résultat qu'un succès en Banked Slalom serait une déception. D'ailleurs, son objectif est clair et ambitieux : "J'aimerais au moins une médaille d'or" déclarait-il pour bleushandisport.com.

Ce que l'on peut en attendre : Deux médailles dont un titre

Maxime Montaggioni, lors des Mondiaux 2022 de Lillehammer Crédit: Getty Images

Laurent Vaglica (28 ans, SB-LL2)

Historique aux Paralympiques : Première participation

Bilan aux Mondiaux 2022 : 16e en Cross, 21e en Banked Slalom

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Ancien gymnaste de haut niveau, il a tout de suite capitalisé son expérience en la transférant sur son expérience paralympique. Son expérience de la compétition comme gymnaste peut l’aider à gérer ses émotions le jour J. On est convaincu qu’il peut avoir le déclic sur ces Jeux."

Même s'il n'est plus tout jeune, le snowboardeur de Marseille Saint Antoine est un "rookie" à l'échelle de la compétition handisport. Après son accident, c'est une journée de détection du programme La Relève qui l'a poussé vers le monde paralympique il y a trois ans et, depuis, il grimpe les échelons à toute allure. Vainqueur en Coupe d'Europe en 2021, il a découvert en janvier les Mondiaux à Lillehammer. Même si les résultats ne suivent pas encore, il a déjà battu les meilleurs sur des manches et fait partie des athlètes surveillés.

Ce que l'on peut en attendre : Qu’il prenne sa chance et se rapproche d’une médaille.

Cécile Hernandez (37 ans, SB-LL2)

Historique aux Paralympiques : 2 participations, 3 médailles

Bilan aux Mondiaux 2022 : 2 médailles dont 1 titre

L'analyse de Pierrick Giraudeau : "Malgré le fait qu'elle va concourir avec des athlètes qui ont un handicap plus léger que le sien, on a confiance en sa capacité à monter sur le podium. Ça sera évidemment compliqué mais si la gestion de ce tout ce qu'il s'est passé se fait sans que les émotions ne prennent le dessus le jour J, il n'y a aucun doute sur sa capacité à répondre présent."

Elle aurait dû ne pas jamais être à Pékin. La faute aux instances, qui ont décidé en 2019 de supprimer deux des trois catégories paralympiques chez les femmes, dont la sienne (SL-LL1), en raison d'un manque de participantes aux Mondiaux. Mais la Catalane s'est battue pour obtenir la possibilité de de concourir dans l'autre catégorie. Avec un succès tout récent qui n'a pas facilité sa préparation. La Française n'a toutefois rien à perdre, face à des athlètes au handicap plus léger. Et son expérience est un atout non négligeable.

Ce que l'on peut en attendre : Une médaille.

