Deuxième course et deuxième désillusion pour Benjamin Daviet aux Jeux Paralympiques de Pékin. Trois jours après avoir manqué la médaille pour 5 secondes lors du sprint (4e), le porte-drapeau de la délégation française est à nouveau passé à côté de sa course ce mardi sur le 12,5km de biathlon en position debout, une discipline où il était tenant du titre. Le biathlète du Grand-Bornand a dû se contenter de la 6e place, en grande partie à cause de ses 4 fautes au tir.

Dans des conditions très douces et soumises à un vent tourbillonnant, Daviet avait réalisé une entame de course parfaite. Dernier à s’élancer car leader de la discipline en coupe du monde, le Français de 32 ans occupait la 1re place provisoire avant d’effectuer le deuxième de ses quatre tirs. C’est sur celui-ci qu’il a commis ses deux premières fautes. L’or s’est éloigné mais la breloque était toujours dans le viseur. Et le constat restait le même après le 3e tir (12” de retard sur la 3e place), où il a manqué la 5e et dernière balle.

Une fin de course fatale

Il a finalement commis la faute de trop sur le 4e tir, portant son total à 16/20 derrière la carabine. Il lui aurait fallu un dernier tour de folie, sur la piste, pour espérer combler son retard. Mais au contraire, Benjamin Daviet a vu son retard s’accroître dans les derniers hectomètres. Il prend finalement la 6e place à 1’10” du podium et 2’30” du Canadien Mark Arendz (0 faute), lauréat à 31 ans de son 2e titre paralympique, 4 ans après l’or sur le 15km.

Le podium est complété par l’Ukrainien Grygorii Vovchynskyi (1 faute, +27”), qui avait pris l’or du sprint samedi, et le Kazakh Alexandr Gerlits (3 fautes, +1’21”). Pour Daviet, il reste encore de nombreuses occasions de débloquer son compteur, en biathlon comme en ski de fond. Mais ce n'est pour l'heure clairement pas les Jeux dont il rêvait.

