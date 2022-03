Un seul sport, le biathlon, pourvoyait des médailles ce mardi aux Jeux Paralympiques de Pékin. Et à ce jeu-là, l'Ukraine a fait une sacrée razzia. Sur les six finales qui se sont disputées (toutes en moyenne distance), elle a récolté un total de neuf breloques. Soit la moitié des places disponibles sur les podiums. Notons ses deux triplés, dans la catégorie debout femmes (Bui, Kononova et Liashenko) et la catégorie déficients visuels hommes (Lukianenko, Kovalevskyi et Suiarko). Dans cette dernière, il s’agissait même d’un quintuplé.

En l’espace de quelques heures, l’Ukraine a plus que doublé son total de médailles puisqu’elle n'en avait "que" 8 après les trois premières journées. Elle se replace à deux titres de la Chine, qui n’a pas non plus chômé ce mardi avec une nouvelle médaille d’or (Mengtao Liu dans la catégorie assise messieurs) et une autre de bronze (Yue Wang dans la catégorie déficients visuels dames).

Le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Pékin à l'issue de la 4e journée

Nation Or Argent Bronze Total de médailles 1. Chine 8 8 11 27 2. Ukraine 6 7 4 17 3. Canada 5 2 6 13 4. Japon 3 1 2 6 5. France 3 1 1 5 6. Slovaquie 3 0 0 3 7. Allemagne 2 6 3 11 8. Etats-Unis 2 6 2 10 9. Norvège 2 1 0 3 10. Autriche 1 3 1

De son côté, la France fait du surplace malgré son premier zéro pointé de la semaine, Benjamin Daviet (6e) et Anthony Chalençon (9e) n’ayant pas réussi à apporter une 6e médaille dans la besace tricolore. Toujours 5e, elle voit le podium s’éloigner. Le Canada, forte d’un nouveau titre grâce à Mark Arendz dans la catégorie debout, possède deux médailles d’or de marge sur les Bleus.

