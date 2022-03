SKI ALPIN

Une belle réaction et de l’argent pour Marie Bochet

Elle avait quitté la descente samedi frustrée par son abandon, la faute à un ski qui lui avait échappé dès les premières secondes de course. Cette fois, Marie Bochet est restée sur ses deux skis lors du Super-G (catégorie debout) pour décrocher la première médaille de ses Jeux Paralympiques, la 3e pour l’équipe de France. Posée, très calme sur les skis, juste sur la ligne, la Tricolore a rappelé pourquoi elle était la grande reine du ski alpin paralympique féminin. Et, pourtant, ça n’a pas suffi à aller chercher la Chinoise Mengqiu Zhang (+ 1’’43). Il aura peut-être manqué d’un peu de relâchement, notamment sur la partie haute, pour espérer mieux mais l’or semblait inaccessible. Mais la Française se pare tout de même de la médaille d’argent, sa première médaille autre qu’en or aux Paralympiques, sa 9e aux Jeux après les quatre décrochées à Sotchi et les quatre de Pyeongchang. Et elle repart de l’avant, avant les trois épreuves.

Deux fautes et une désillusion pour Bauchet

On a vite entendu à sa réaction dans l’aire d’arrivée qu’Arthur Bauchet était conscient d’être passé à côté de sa course. Même 3e provisoire, le Français avait commis trop de fautes pour espérer rester sur le podium. La première, une faute d’intérieur à l’entrée du corridor, l’a sorti de la bonne trajectoire mais les conséquences étaient alors limitées. S’il n’y avait eu qu’elle, le podium aurait été acquis sans trembler. Mais la deuxième faute, quelques secondes plus tard, un affaissement dans la courbe qui mène au canyon, ce long plat final, lui a coûté toute sa vitesse, et près d’une seconde. Il lui manquera finalement 0’’34.

Arthur Bauchet, sur la descente paralympique de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Champion paralympique de descente la veille, en argent dans la discipline en 2018, Arthur Bauchet échoue cette fois au pied du podium (4e, + 1’’25). Une énorme contre-performance. C’est le Chinois Jingyi Liang qui a été sacré. Les autres Tricolores n’ont pas réalisé d’exploit, avec la bonne 7e place toutefois de Manoël Bourdenx (+ 3’’86), la 14e place de Jordan Broisin (+ 5’’10) et 18e place d’Oscar Burham (+ 6’’21), alors que Jules Segers est sorti.

4 centièmes pour une énorme frustration

Médaillés de bronze sur la descente en catégorie malvoyants, Hyacinthe Deleplace et son guide Valentin Giraud Moine sont passés tout près d’aller décrocher un nouveau podium, en Super-G cette fois-ci, où ils sont également champions du monde en titre. Tout semblait même en place au dernier intermédiaire, avec 0’’24 d’avance sur Johannes Aigner. Mais, comme en descente, le plat a coûté cher au duo français et il lui a finalement manqué quatre petites centièmes pour aller chercher la 3e place, revenue à l’Autrichien. Une énorme déception pour les deux Tricolores, qui ne finissent pourtant pas si loin (+ 0’’87) du nouveau champion paralympique, le Britannique Neil Simpson. Si prêt et pourtant si loin.

Braz-Dagand loin du compte

Il ne faisait pas partie des favoris mais Lou Braz-Dagand espérait clairement mieux de ce Super-G. Le Français, qui évolue dans la catégorie assis, n’a jamais réussi à se lâcher. Trop en contrôle, trop tenu, avec des appuis marqués dans les courbes, le Tricolore prend finalement la 13e place (+ 7’’51), à plus de six secondes du podium. Il sera plus attendu sur le géant, où il devrait être un outsider au podium. C'est le Norvégien Jesper Pedersen qui a été sacré sur le Super-G.

SNOWBOARD

Les Bleus seront au rendez-vous des quarts

Pas de mauvaise surprise pour les Tricolores en cross. Les quatre snowboardeurs engagés à Pékin ont tous passé le cap des qualifications ce dimanche et seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Longtemps incertaine de pouvoir participer , Cécile Hernandez a même largement dominé les qualifications de sa catégorie SB-LL2 en 1'08''38, soit 2''75 de mieux que sa dauphine, l'Américaine Brenna Huckaby. Double champion du monde en janvier à Lillehammer, Maxime Montaggioni (SB-UL) s'est lui contenté de la 6e place de qualifications dans la catégorie SB-UL dominée par quatre Chinois. Enfin, dans la catégorie SB-LL2, Laurent Vaglica et Mathias Menendez-Garcia ont plus souffert pour se qualifier (respectivement 9e et 13e temps) mais on retrouvera bien les deux Tricolores en quarts. Même si Vaglica devra y affronter notamment le champion paralympique en titre, le Finlandais Matti Suur-Hamari.

Mathias Menendez Garcia, lors des qualifications de snowboard cross des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

SKI NORDIQUE

La Chine écrase le fond

Il n’y aura pas eu beaucoup de suspense ce dimanche en ski de fond, sur la distance longue de la catégorie assis. Que ce soir chez les messieurs ou chez les dames, la Chine a écrasé la concurrence. Même l’Américaine Oksana Masters , pourtant toute fraîche championne olympique de biathlon, a dû s’incliner et se contenter de la médaille d’argent (+ 0’32’’), derrière Hongqiong Yang alors que Panpan Li prend la 3e place (+ 2’11’’). Chez les messieurs, la domination aura été encore plus écrasante puisque Peng Zheng a été sacré devant son compatriote Zhongwu Mao (+ 0’14’’) alors que le 3e, le Canadien Colin Cameron, a fini à 4’25’’ !

La Chinoise Hongqiong Yang, lors des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Curling

Entame compliquée pour le champion olympique

Décidément, ce début de compétition paralympique de curling fauteuil mixte se révèle bien compliqué pour la Chine. Déjà battu hier par le Canada (3-7), le champion paralympique en titre s'est de nouveau incliné pour son second match de tour préliminaire, cette fois face à la Suède (1-5). La réaction sera nécessaire dès le prochain match pour espérer conserver l'or décroché à Pyeongchang, qui était alors la toute première médaille chinoise aux Paralympiques d'hiver.

