Frustration pour Hyacinthe Deleplace ce jeudi lors du géant en catégorie déficients visuels des Jeux Paralympiques de Pékin. Quatrième de la 1re manche à 3”59 de l’or et une demi-seconde du podium, le Français a perdu un ski, au contact d’une porte bleue à mi-parcours, ce qui a inévitablement provoqué sa chute et son abandon en seconde manche. L’or est revenu à Johannes Aigner, guidé par Matteo Fleischmann. Deuxième de la 1re manche à plus d’une seconde du tenant du titre Giacomo Bertagnolli, l’Autrichien s’est finalement imposé avec 1”68 d’avance sur l’Italien accompagné d’Andrea Ravailli.

Ad

Le podium est complété par le Slovaque Miroslav Haraus (+4”68), guidé par Maros Hudik. Sacré en super-G, Neil Simpson, aidé par son frère Andrew, échoue à trois secondes d’une nouvelle médaille.

Jeux Paralympiques De l’Afghanistan à un changement de poste improbable, la folle trajectoire de Larocque IL Y A 17 HEURES

Aigner se rapproche du Grand Chelem

Pour Aigner, qui dispute à ses 16 ans ses premiers Jeux Paralympiques, il s’agit de la 4e breloque en autant de courses disputées en Chine Il avait déjà décroché l’or en descente, pris l’argent en combiné et le bronze en super-G, et tentera de faire la passe de cinq dimanche lors du slalom, discipline où il a été sacré champion du monde en janvier.

En revanche, le compteur de Deleplace, guidé par Maxime Dourdan, reste bloqué à une seule médaille de bronze. Un bilan qui n’est pour l’instant pas à la hauteur de ses ambitions, lui qui avait été triple champion du monde à Lillehammer.

Jeux Paralympiques La Chine poursuit sa moisson : le point sur le tableau des médailles IL Y A 18 HEURES