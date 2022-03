Ce n’est clairement pas l’entame des Jeux dont il rêvait. Trois jours après avoir lâché son titre paralympique sur le sprint de biathlon (4e), Benjamin Daviet a perdu ce mardi celui sur la distance moyenne, le 10km, en prenant la 6e place à 2’30” du vainqueur canadien Mark Arendz. “C’était l’enfer tout court”, a déploré le Haut-Savoyard de 32 ans, porte-drapeau de la délégation française à Pékin, au micro de France 3.

Pourtant, tout allait bien en début de course. Auteur d’un sans-faute sur son 1er tir, il détenait le meilleur temps avant de s’installer une 2e fois derrière la carabine. La machine s’est alors enrayée. Deux fautes. Puis une autre sur chacun des deux derniers tirs, pour un total de 16/20, le 3e moins bon score parmi les 13 concurrents de sa catégorie debout. “J’étais bien parti, (sur) un bon rythme, décrit-il. Le tir était très bien, le vent tournait un peu, ça changeait… J’ai trop voulu assurer alors que je sais faire.”

Le Français ne se cherche pas d’excuse. Il n’a pas su trouver la clé pour maîtriser le vent tourbillonnant. Selon lui la raison principale de ses déboires : “Je fais des supers entraînements, un super échauffement, tout allait bien. Et voilà quand on me dit de faire attention au vent, eh bien je fais n’importe quoi. Je me focalise trop là-dessus et je ne fais pas le job derrière !”

"Je me focalise trop sur le vent"

"Le problème, je sais ce que c’est, poursuit-il. Il y a du vent, je contrevise trop, et quand il se lève, je ne contrevise pas… Je me focalise trop sur le vent. Il faudrait plutôt que j’engage un peu plus et arrêter de me focaliser dessus alors que c’est facile à tirer.”

Le podium restait malgré tout à portée de spatules dans le dernier tour. Mais Daviet a alors un peu craqué physiquement, laissant la médaille filer avec un écart finalement assez large 1’10” de retard). Les quatre tours de pénalité lui sont visiblement restés dans les jambes. La neige était particulièrement molle ce mardi sur la piste chinoise, loin des températures polaires du mois dernier lors des Jeux Olympiques. “La neige dans les tours de pénas, c’est l’enfer, t’es collé, assure-t-il. Tu te crames un peu plus, tu le payes sur le tour d’après et ainsi de suite. Après, en temps de ski, je pense que je n’étais pas pire par rapport au reste (sic).”

Il ne peut alors retenir ces mots de la bouche, une sentence sans ménagement : “C’est nul, c’est nul.” Aucune des deux courses de biathlon qui l’avaient couvert d’or, il y a 4 ans à Pyeongchang, ne lui auront permis de remporter une médaille en Chine. Ses Jeux ne sont pas fichus pour autant. Il aura l’occasion de relever la tête dès mercredi, avec le début des compétitions de ski de fond, un sprint en style libre qu’il avait remporté lors des Mondiaux 2019. “On verra, peut-être que je serai mieux demain.”

