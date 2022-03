SKI ALPIN - GÉANT MESSIEURS

Bauchet, le bronze au mental

Même quand il semble à bout de force, Arthur Bauchet parvient à trouver les ressources pour monter sur le podium. Très fatigué pour sa 4e course en six jours, la star française de ces Jeux a tout de même pris la médaille de bronze en géant dans la catégorie debout. Sixième après le premier run, il a signé une belle remontée en remportant la seconde manche. C’est sa 3e médaille dans ces Jeux, la 1re en bronze après l’or remporté en descente et super-combiné. Quatre autres Français ont fini dans le top 16.

Deleplace part à la faute

Troisième de la discipline aux Mondiaux, Hyacinthe Deleplace briguait logiquement une médaille ce jeudi. Un espoir largement entretenu après la 1re manche, conclue au 4e rang. Mais le Français, guidé par Maxime Jourdan, est parti à la faute lors du run final, une chute à mi-tracé qui l’a contraint à l’abandon. Avant la dernière course, le slalom de dimanche, son bilan demeure d’une médaille de bronze en descente. Forcément un peu décevant alors qu’il arrivait en Chine avec le statut de triple champion du monde.

Neuvième place pour Braz-Dagand

Septième après la 1re manche, Lou Braz-Dagand pouvait espérer s’approcher du top 5. Mais la seconde manche lui a, au contraire, fait perdre deux rangs. Le skieur de Tignes, 26 ans, se classe ainsi 9e dans la catégorie assise, son deuxième meilleur résultat dans ces Jeux après sa 8e place en combiné. Un nouveau top 10 qu’il a dédié à son grand-père, qui fête aujourd’hui son anniversaire. L’épreuve a aussi été marquée par le 3e titre du Norvégien Jesper Pedersen.

