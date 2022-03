Et de trois pour Arthur Bauchet ! Après l’or en descente puis en combiné, le Français s’est offert une 3e médaille ce jeudi aux Jeux Paralympiques de Pékin. Le skieur de Serre-Chevalier, 21 ans, a cette fois pris le bronze en géant (catégorie debout). Un métal qui a presque le goût d’une victoire puisqu’il n’était que 6e après la 1re manche et se sentait épuisé physiquement. Il finit à 49 centièmes de l’or revenu à Santeri Kiiveri. L’Américain Thomas Walsh, auteur du meilleur temps de la 1re manche, termine 2e à quatre centièmes seulement du Finlandais.

Il s’est écroulé sitôt la ligne franchie. De fatigue. Pour sa 4e course en six jours (il avait aussi terminé 4e du super-G), la jauge d’énergie était bien vide pour Arthur Bauchet. Mais ça ne l’a pas empêché de signer le meilleur temps du run final et de s’offrir la 7e médaille paralympique de sa carrière, la 1re en bronze, lui qui avait pris quatre breloques d’argent à Pyeongchang en 2018. Il a désormais deux journées complètes devant lui pour récupérer (et savourer). Dimanche, il terminera sa formidable semaine par le slalom, discipline où il est vice-champion olympique et triple champion du monde en titre.

On retrouve quatre autres Français dans le top 16 : Oscar Burnham (7e à 3”05), Jordan Broisin (12e à 4”55), Manoel Bourdenx (13e à 5”36) et Jules Segers (16e à 10”06). Un joli tir groupé.

