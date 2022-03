Une démonstration. Une de plus. En tête après le 1er run, Jesper Pedersen a également survolé la seconde manche du géant, en catégorie assise, pour s’offrir son 3e titre paralympique à Pékin après le super-G et le combiné. Le Norvégien est même en lice pour faire le carton plein de médailles puisqu’il avait également pris l’argent en descente. Un podium de plus lors du slalom, dimanche, et il signera un grand chelem. Seul Français engagé, Lou Braz-Dagand s'est lui classé 9e (sur 40 engagés) à 13”57.

Septième de la 1re manche, le skieur de Tignes a perdu deux rangs lors de la 2nde. Il s’agit de son 2e top 10 en Chine, après la 8e place en combiné. “C’est pas mal, mais je n’étais pas là pour ça”, a regretté, au micro de France, 3 le Français de 26 ans, qui estime avoir “trop skié sur la retenue”. Le podium de l’épreuve est complété par l’Italien Rene de Silvestro (+2”11) et le Chinois Zilu Liang (+3”64), 17 ans seulement.

Lou braz-dagand a pris la 9e place du géant (catégorie assise) des Jeux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

