C'est ce qu'on appelle une réaction de champion. Passé à côté sur l'épreuve de snowboard cross (éliminé dès les quarts de finale), Maxime Montaggioni avait à coeur de réagir sur le Banked Slalom, en catégorie SB-UL. Une discipline où il n'était pas forcément le grand favori, malgré son titre mondial en janvier à Lillehammer mais où il aura été largement le plus fort ce vendredi. Deuxième à l'issue du premier run, repoussé à seulement un petit centième du Chinois Lijia Ji, le Français ne voulait pas laisser passer sa chance pour si peu. Alors il a tout lâché en seconde manche.

Parti avec de bonnes intentions et une grosse intensité, le snowboardeur d'Anices a découpé le tracé, avec des lignes propres, des virages taillés en une fois, sans aucune hésitation, n'hésitant pas à descendre bas sur ses appuis pour encore mieux virer et prendre le minimum de vitesse possible. Et ça a payé. Déjà en avance sur le temps du premier run de Ji à l'intermédiaire (- 0''05), le Français a réalisé un bas de parcours de folie, comme il l'avait déjà fait lors de la première manche, pour écraser le chronos du Chinois (- 0''45) et mettre la pression sur ce dernier. Et Lijia Ji n'aura pas réussi à y faire face. Incapable d'améliorer son temps initial, le Chinois laisse donc la médaille d'or à Maxime Montaggioni.

Le Français s’offre donc le premier titre paralympique de sa carrière, la première médaille aussi, et la plus belle des revanches possible. D’abord sur l’épreuve du cross, où sa sortie en quarts de finale l’avait énormément déçu. Mais avant tout sur son destin paralympique. Il y a quatre ans à Pyeongchang, le Tricolore était l'immense favori de sa catégorie mais il s'était blessé à l'entrainement juste avant le début des épreuves, le privant de la compétition. Cette fois, il était bien présent. Et le voilà champion paralympique.

