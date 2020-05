Les tournois de qualification olympique reportés à l'été 2021

Les tournois de qualification olympique messieurs de hockey sur glace pour les Jeux d'hiver de Pékin 2022, programmés fin août 2020, ont été reportés d'un an, pour cause de pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la fédération internationale (IIHF).

"Les tournois de qualification étaient initialement programmés du 27 au 30 août 2020. Les nouvelles dates sont fixées du 26 au 29 août 2021", a précisé l'IIHF dans un communiqué publié sur son site internet. La décision doit encore être approuvée par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO), d'après le communiqué. Cette décision concerne douze équipes dans trois tournois différents : la Lettonie accueillera la France, l'Italie et la Hongrie quand les deux autres tournois se dérouleront en Slovaquie (Slovaquie, Bélarus, Autriche, Pologne) et en Norvège (Norvège, Danemark, Corée du Sud, Slovénie).

Seul le premier de chaque tournoi est qualifié pour les Jeux. Le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède, la République tchèque, les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse sont déjà qualifiés via le classement de la fédération internationale, ainsi que la Chine, en tant que pays organisateur des JO-2022. "Nous avons la chance de bénéficier encore de temps pour organiser ces tournois (de qualification), et ce report en août 2021 devrait permettre aux équipes engagées d'aligner leurs meilleurs joueurs", a affirmé le président de l'IIHF René Fasel, cité dans le communiqué.

