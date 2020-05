La NHL envisage de réunir des équipes sur deux sites pour finir la saison

NHL Highlights - Dallas Stars vs St. Louis Blues

NHL - La Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) projette pour terminer la saison de regrouper deux douzaines d'équipes sur deux sites, sur le modèle des "bulles" envisagées par la NBA, a confirmé lundi le patron de la NHL Gary Bettman.

La NHL a recensé "huit ou neuf endroits" pouvant accueillir "une douzaine d'équipes en un seul lieu", a annoncé lundi le patron de la NHL Gary Bettman lors d'un entretien dans le cadre d'une conférence virtuelle sur le sport business. Des propos qui correspondent aux informations, parues dans la presse, selon lesquelles la NHL cherche à finaliser un système à deux "bulles" avec 12 équipes sur chaque site répartis par conférence (Est et Ouest).

Las Vegas et Edmonton feraient partie des villes envisagées, selon les médias locaux. Dans ce scénario, les patinoires de chaque site devraient accueillir plusieurs matches par jour et à huis clos en suivant un protocole sanitaire. Interrompue depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, la NHL, qui compte 31 équipes, devait encore disputer trois semaines et demie de saison régulière, sans compter les deux mois prévus pour les play-offs.

"Nous aimerions décerner la Coupe Stanley"

"Est-ce qu'on fait une saison régulière abrégée ? Est-ce qu'on passe directement aux play-offs ? Est-ce qu'on les dispute dans un ou plusieurs endroits centralisés ?", s'est interrogé le patron de la NHL, sans donner de réponse sur le format d'une éventuelle reprise. Le comité pour le "retour au jeu", comprenant des représentants de l'association des joueurs de la NHL, doit encore répondre à de nombreuses questions, a temporisé le "commissionner".

Selon lui, la NHL peut se permettre d'attendre jusqu'en décembre avant d'entamer la saison 2020-21. "Nous aimerions décerner la Coupe Stanley", a insisté Bettman. "Et nos fans nous disent massivement que c'est ce qu'ils aimeraient que nous fassions, parce que les gens se sont déjà investis émotionnellement dans cette saison."

