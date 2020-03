Les Senators d'Ottawa annoncent un premier cas positif au coronavirus

Les Senators d'Ottawa ont annoncé, mardi soir, le premier cas positif de coronavirus dans leur équipe. C'est le premier en NHL, le championnat nord américain de hockey sur glace. "A la suite de ce test positif, tous les membres des Senators doivent se placer en quarantaine, afin de surveiller leur santé et de demander conseil à l'encadrement médical de notre équipe", a indiqué le club canadien sur son site.

Le joueur testé positif a été confiné après avoir montré de légers symptômes de la maladie. La NHL a été suspendue la semaine dernière, conformément aux recommandations des autorités de santé qui déconseillent les grands rassemblements, propices à la propagation du Covid-19. D'autres grands championnats nord-américains comme la NBA (basket) ont été suspendus en raison de la pandémie. Depuis le début de l'épidémie, plus de 200.000 personnes ont été contaminées et plus de 8.000 décès recensés, selon un décompte réalisé mercredi par l'AFP.