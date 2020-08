NHL - Les New York Islanders ont parfaitement débuté leur demi-finale de conférence Est en étrillant Philadelphie (4-0), lundi tandis que Dallas a retourné une situation mal embarquée (5-2) pour faire le break contre Colorado.

New York a été très réaliste offensivement et défensivement sur la patinoire de Toronto, pour écoeurer les Flyers. Le défenseur Andy Greene en a été le symbole: après avoir ouvert le score, son premier but en play-offs en plus de 10 ans, il a sauvé les siens d'un tacle étonnant qui a détourné le palet, récoltant la gratitude de son gardien Semyon Varlamov, battu sur le coup.

Ce dernier n'en a pas moins repoussé 29 tirs adverses, jusqu'à ce que ses coéquipiers Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Devon Toews ne scellent la rencontre au dernier-tiers temps. Du côté d'Edmonton, on a bien cru que les Avalanche allaient égaliser à une manche partout en menant de deux buts, grâce à Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen.

Mais les Stars sont entrés en fusion dans le deuxième tiers-temps, Joe Pavelski, Radek Faksa, Alexander Radulov et Esa Lindell marquant à tout de rôle en dix minutes. KO, Colorado, a tenté de réagir mais a buté dix fois sur le portier Anton Khudobin (39 arrêts au total), avant d'encaisser un dernier but par Jamie Oleksiak, qui a profité de la désertion de la cage. Dallas mène 2 à 0 et le troisième match aura lieu mercredi, tout comme le deuxième duel entre New York et Philadelphie. Mardi auront lieu les matches N.2 entre Boston et Tampa Bay (1-0) et Las Vegas et Vancouver (1-0).

Les résultats de lundi :

CONFERENCE EST

New York Islanders battent Philadelphie 4 à 0

Autre série en cours :

Boston mène une victoire à zéro face à Tampa Bay

CONFERENCE OUEST

Dallas bat Colorado 5 à 2

Dallas mène deux victoires à zéro

Autre série en cours :

Las Vegas mène une victoire à zéro face à Vancouver

