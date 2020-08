Au lendemain de sa victoire à l'arraché dans la prolongation pour égaliser dans leur série, le Lightning a enchaîné par une démonstration de force offensive, profitant de périodes en supériorité numérique pour marquer à trois reprises. Alex Killorn, auteur d'un doublé et d'une passe, Ondrej Palat, Yanni Gourde, Mikhail Sergachev, Brayden Point et Nikita Kucherov (trois passes) ont été les buteurs floridiens.

Brad Marchand a évité le fanny pour les Bruins, qui n'avaient plus encaissé autant de buts en play-offs depuis le 29 avril 1992 et un revers 9-3 face aux Sabres de Buffalo. Dans l'autre match joué à Toronto, les Flyers se sont ressaisis face aux Islanders, mais se sont fait très peur. Ils ont mené 2-0 puis 3-1 à l'entame du dernier tiers-temps, grâce notamment à un doublé de Kevin Hayes et un but de Sean Couturier, avant que NY n'arrache la prolongation par Jean-Gabriel Pageau à deux minutes de la sirène.