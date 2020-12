"Une chirurgie à coeur ouvert est prévue - remplacement de la valve aortique, racine aortique et remplacement de l'aorte ascendante pour être plus précis". Ces mots ont été écrits sur Twitter par Henrik Lundqvist, l'un des joueurs majeurs de la NHL. L'ancien gardien emblématique des NY Rangers avait signé, en tant qu'agent libre, un contrat d'un an avec les Washington Capitals en octobre.