Cette fois-ci, c'est la bonne pour Tampa Bay. Eliminé à la surprise générale au premier tour des play-offs la saison passée, le Lightning a assumé jusqu'au bout son statut de favori en dominant les Dallas Stars (2-0) dans le match 6 pour s'offrir une quatrième victoire dans la série (4-2), et le trophée par la même occasion. Brayden Point et Blake Coleman ont inscrit les buts de ce succès décisif pour la franchise floridienne. Tampa Bay avait déjà été sacré en 2004 et finaliste malheureux en 2015.

Cet épilogue est venu boucler une saison chamboulée par la pandémie de coronavirus, qui en a forcé l'interruption pendant plus de quatre mois. A l'instar de la NBA qui finit actuellement sa saison de basket chez Disney World, la NHL a réussi à reprendre la sienne à huis clos, dans deux bulles hermétiques au Covid-19, à Edmonton et à Toronto. Un succès dans la mesure où aucun cas positif n'a été déploré durant les deux de compétition.

Cela n'a fait que retarder son sacre. Car pendant les deux-tiers de ce match N.6, il a largement dominé les débats, trouvant donc la faille à deux reprises. Brayden Point a ouvert le score pour le Lightning, reprenant au rebond sa première tentative repoussée, au milieu du premier tiers-temps. " J'ai seulement tenté d'aider l'équipe du mieux que je pouvais. Je ne pourrais pas être plus fier de notre groupe. Nous avons bataillé tellement fort, et ç'a nécessité les efforts de tout le monde ", a déclaré le buteur.cBlake Coleman a doublé la marque après 7 minutes au deuxième tiers temps d'une frappe puissante passée sous le corps du gardien.

Les Stars se sont bien jetés sur le but de Tampa Bay lors de la dernière période, mais le mur de Tampa Bay a été infranchissable, Andrei Vasilevskiy repoussant 19 tirs, quand ce n'était pas ses défenseurs qui se faisaient remparts à la limite du sacrifice corporel, à l'image de Victor Hedman. Auteur de 10 buts et 13 passes en 26 rencontres, ce dernier a été désigné MVP des play-offs, tandis que le patron de la NHL Gary Bettman felicitait les champions d'une saison bien à part. "Les épreuves que vous avez surmontées pour soulever ce trophée sont incroyables. Encore plus cette année. Cette conquête de la Coupe Stanley restera dans les livres d'histoire comme l'une des plus difficiles de tous les temps. Vous devriez tous être incroyablement fiers. C'est un énorme accomplissement", a-t-il dit.