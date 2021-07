Les Canadiens de Montréal s'accrochent à leur rêve. Même s'il ne tient qu'à un fil. Tampa Bay n'a pas su le couper lundi soir en s'inclinant (3-2 a.p.) dans le match 4 de la Coupe Stanley et ne mène plus que 3-1 dans la série. Historiquement, 26 des 27 franchises ayant remporté les trois premiers matches d'une finale de NHL ont remporté la Coupe Stanley. Le Lightning n'est plus qu'à une victoire du sacre.

"Nous ne voulions pas que cela s'arrête ce soir, devant nos fans", a observé Josh Anderson, auteur de deux buts lundi, dont le dernier, en prolongation, a sauvé les siens. "Nous comprenions dans quel guêpier nous nous trouvons, mais nous en avons parlé : (il fallait) trouver un moyen de gagner un match ici", a raconté son coéquipier Brendan Gallagher.

Montréal n'a jusqu'ici pas fait le poids face à l'attaque explosive de Tampa Bay. Mais son gardien Carey Price a réalisé un match exceptionnel lundi, sauvant sa cage à 32 reprises. "On ne va pas se taper la tête contre les murs. J'ai aimé beaucoup de choses que nous avons faites", a observé l'entraîneur du Lightning Jon Cooper. "Parfois, tu joues bien (...) mais ça ne va pas dans ton sens", a-t-il encore philosophé. Grâce à ce succès, les Canadiens de Montréal peuvent toujours espérer s'offrir un nouveau sacre. Le dernier, leur 24e titre, avait été glané en 1993.

Déjà joués

Tampa Bay - Montréal (5-1) le 29 juin

Tampa Bay - Montréal (3-1) le 1er juillet

Montréal - Tampa Bay (3-6) le 3 juillet

Montréal - Tampa Bay (3-2) le 5 juillet

Le programme des autres matches

Mercredi 7 juillet: match N.5 Tampa Bay - Montréal

Vendredi 9 juillet: match N.6 (si nécessaire) Montréal - Tampa Bay

Dimanche 11 juillet: match N.7 (si nécessaire) Tampa Bay - Montréal

NB: la première équipe qui enregistre quatre victoires remporte la Coupe Stanley

