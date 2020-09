Tampa Bay y est presque. Le Lightning mène désormais 3-1 dans cette finale face à Dallas et entrevoit un deuxième sacre après celui de 2004. C'est après 6'34'' dans l'"overtime" que l'éclair a jailli de la crosse de Shattenkirk, tandis que son équipe jouait en supériorité numérique. Son tir est passé entre les jambes du défenseur de Dallas Jamie Oleksiak et a surpris le gardien Anton Khudobin, qui n'a rien pu sur ce 35e tir (30 repoussés). Ce but est venu mettre fin à un gros duel au cours duquel aucune équipe n'a lâché le morceau.

"Nous sommes un groupe vraiment résilient. A chaque fois que nous avons eu un défi plus grand à relever, nous avons été en mesure d'intensifier notre jeu", s'est félicité l'attaquant de Tampa Alex Killorn. Les Stars ont commencé fort avec deux buts de John Klingberg et Joe Pavelski au premier tiers-temps, auxquels a répondu dans les derniers instants de cette période celui de Brayden Point. Ce dernier s'est même offert un doublé en moins de trois minutes puisqu'il a égalisé à 2-2 au début du 2e tiers-temps. Sur quoi Corey Perry a remis Dallas devant au score, avant que Yanni Gourde ne remette le Lightning à hauteur.

Au 3e tiers-temps, Tampa Bay a bien cru faire le plus dur avec un 4e but d'Alex Killorn, mais Dallas a refait surface, grâce au second but de la soirée de Pavelski. En prolongation, l'équipe texane, en quête elle aussi d'un deuxième titre après celui de 1999, a eu des occasions d'en finir, mais c'est Shattenkirk qui a porté un coup très dur à ses espoirs. D'autant que déjà privée de Blake Comeau et Radek Faksa blessés, elle a vu un autre attaquant, le Finlandais Roope Hintz, sortir blessé après s'être cogné à la tête. Il faudra pourtant bien être d'attaque samedi pour espérer rester en vie dans cette finale et empêcher Tampa Bay d'être sacré, dans la bulle d'Edmonton.