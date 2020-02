C'est la belle histoire du week-end. Et Dave Ayres est d'ores et déjà déjà surnommé le "nouveau miracle sur glace", en référence à la victoire historique et retentissante des États Unis face à l'URSS en finale des JO-1980 il y a tout juste 40 ans en pleine Guerre froide. Il a fallu en effet un incroyable concours de circonstances pour que le quadragénaire canadien, dans le civil conducteur de surfaceuse, l'engin qui refait la glace dans les patinoires, évolue un soir dans le championnat le plus prestigieux et relevé de la planète sous le maillot des Carolina Hurricanes.

Il était en effet le "gardien d'urgence", ou troisième gardien, rôle confié souvent à des semi-pros payés 500 dollars pour une pige d'un soir, passée normalement en tribunes. Un 3e gardien, mis à disposition selon le réglement NHL par l'équipe qui reçoit, n'entre en effet que très rarement en jeu. Sauf que les deux gardiens des "Canes", James Reimer et Petr Mrazek, se sont blessés samedi soir.

"J'ai vécu le moment le plus fort de toute ma vie"

Ayres qui est l'un des gardiens remplaçants de l'équipe réserve... de Toronto, a fait ses grands débuts en NHL durant la 2e période. Même s'il a encaissé deux buts pour huit tirs repoussés, il a permis aux "Canes" de s'imposer 6 à 3 sur la glace de Toronto devant un public d'abord incrédule qui l'a ensuite chaleureusement applaudi. À son retour aux vestiaires, il a eu le droit aux félicitations de ses coéquipiers et de son entraîneur d'un soir qui ne le connaissaient pas avant ce match.

"J'ai vécu le moment le plus fort de toute ma vie", a expliqué Ayres, dont les espoirs de faire carrière dans le hockey ont été anéantis à 26 ans par des problèmes de santé qui l'ont contraint à subir une greffe de rein. "Quand on m'a dit qu'il fallait que je me prépare, j'étais sous le choc, mais j'ai vraiment "kiffé" ce moment", a-t-il insisté.

Ayres n'est pas le premier à réaliser son rêve de devenir pro le temps d'une soirée. En 2018, les Chicago Blackhawks avaient eux aussi dû recourir au gardien d'urgence, Scott Foster, un comptable de 38 ans, qui avait réussi un sans-faute en détournant sept tirs face à Winnipeg.