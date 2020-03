Le coronavirus impacte aussi la NHL qui suspend sa saison

Les organisateurs de la NHL se sont rendus à l'évidence jeudi. Alors que l'épidémie du coronavirus impacte désormais l'Amérique du Nord, la saison de hockey-sur-glace est désormais suspendue alors qu'il restait trois semaines à jouer au cours de la saison régulière. C'est par le biais d'un communiqué publié sur Twitter en fin d'après-midi que la NHL a justifié sa décision. "Après avoir consulté les avis d'experts médicaux et les gouverneurs du Board, nous avons décidé de mettre en pause le championnat", peut-on notamment lire.

"Après avoir vu la NBA suspendre sa saison à cause d'un cas de coronavirus, il n'était plus approprié de poursuivre le championnat de NHL dans ces conditions. Désormais, nous conseillons aux joueurs, aux membres de tous les staffs de prendre les précautions les plus raisonnables possibles, et notamment de se mettre en quarantaine si cela est nécessaire. Notre but est de pouvoir rejouer quand la période sera appropriée. En attendant, nous souhaitons une bonne santé aux fans", a conclu la NHL.