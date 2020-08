NHL - On connait trois équipes qualifiées pour les demi-finales de conférence des playoffs ! Tampa Bay, Colorado et Boston se sont respectivement imposés contre Columbus, Arizona et Carolina.

Tampa Bay, Colorado et Boston se sont qualifiés pour les demi-finales de conférences des play-offs NHL, après avoir remporté une quatrième victoire respectivement contre Columbus, Arizona et Carolina. Dans un match très serré et à rebondissements, le Lightning a eu le dernier mot face aux Blue Jackets. Menés 4-2 à dix minutes du terme, ils ont arraché la prolongation, pour finalement s'imposer (5-4) grâce à un but du Canadien Brayden Point, décidément bourreau de Columbus puisque c'est lui aussi qui avait arraché la victoire lors du match N°1 après cinq prolongations.

La franchise floridienne se venge ainsi de sa rivale de l'Ohio qui l'avait éliminée l'an passé au même stade. Les Bruins ont eux aussi fini par écarter Carolina (2-1). Ils ont profité de deux périodes en supériorité numérique pour marquer leurs deux buts, par David Krejci et Patrice Bergeron, auteurs également d'une passe chacun l'un pour l'autre. Toujours à l'Est, Montréal a enchaîné un deuxième succès au forceps contre Philadelphie (5-3) qui ne mène plus que 3 à 2 dans leur duel. Le Finlandais Joel Armia a inscrit deux buts, mais c'est Nick Suzuki qui a été décisif au dernier tiers-temps. Et si les Canadiens étaient sur la route d'un exploit?

NHL Tampa Bay se reprend, Las Vegas s'approche des demi-finales 16/08/2020 À 06:30

"Ce groupe est composé de formidables joueurs de caractère et de leaders. Menés 3-0, nous aurions pu lâcher prise. Mais personne ne se satisfait de cela. Les gars ne veulent pas que la série se finisse", a prévenu l'entraîneur par intérim Kirk Muller. A Edmonton, exactement comme lors du match N°4, c'est une "Avalanche" de buts qui s'est abattue sur les Coyotes, encore une fois étrillés 7 à 1. Avec l'élimination au bout cette fois.

Le Canadien Nazem Kadri a encore réussi un doublé, tout comme Nathan MacKinnon qui a lui ajouté deux passes. Une démonstration de force de Colorado qui envoie un message à l'Ouest. Enfin, Vancouver a repris l'avantage 3 à 2 après sa victoire (4-3) aux dépens du champion en titre, St. Louis, à un match de l'élimination. L'Américain Tyler Motte a réussi le doublé côté Canucks.

NHL Flames et Islanders à une victoire des playoffs 05/08/2020 À 10:39