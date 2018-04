NHL : Fin hoollywoodienne pour les jumeaux Sedin à Vancouver

Les jumeaux suédois Daniel et Henrik Sedin se sont offert jeudi une dernière apparition sur la glace de Vancouver digne d'une superproduction hollywoodienne en donnant la victoire à leur équipe de toujours en prolongation face à Arizona (4-3). Daniel Sedin (1304 matches en NHL pour 1039 points [buts+passes décisives]) a marqué le but de la victoire sur une passe de son frère Henrik (1328 matches, 1068 points) après deux minutes et 33 secondes de jeu en prolongation.

A chacune de leur entrée sur la glace, les Sedin ont été chaleureusement salués par le public de la Rogers Arena dans lequel figuraient leurs parents et leurs frères. Il s'agissait du dernier match à domicile des Sedin qui ont annoncé en début de semaine qu'ils allaient mettre un terme à 37 ans à leur carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). Ils disputeront leur dernier match en NHL samedi à Edmonton.

Les Sedin ont fait toute leur carrière NHL sous le maillot des Canucks, leur équipe depuis 2000. Champions olympiques en 2006 et champions du monde en 2013 avec la Suède, ils ont échoué à remporter la prestigieuse Coupe Stanley avec, pour meilleur résultat, une finale perdue en 2011 (4-3 contre les Boston Bruins).