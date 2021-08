Le gardien de but suédois Henrik Lundqvist, une des grandes stars de NHL, a annoncé vendredi mettre fin à sa carrière, neuf mois après l'avoir mise entre parenthèses pour se faire opérer à coeur ouvert. "C'est le moment" de raccrocher, a posté le Scandinave sur son compte Twitter. "Au cours des 30 dernières années, j'ai consacré ma vie au hockey ... et maintenant il est temps de m'éloigner du sport que j'aime et de commencer un nouveau chapitre", a-t-il expliqué.

Le gardien de 39 ans a subi une opération de remplacement de la valve aortique en janvier dernier et avait commencé des séances d'entraînement légères le mois dernier. Mais, insuffisamment remis, il a estimé qu'il était temps de raccrocher ses patins. Il a évolué durant 15 saisons (2005-2020) aux New York Rangers avant de rejoindre les Capitals de Washington en octobre dernier. Toutefois, il n'a jamais porté les couleurs des Capitals, à la suite de son problème cardiaque.

"C'est avec des sentiments mêlés que les New York Rangers souhaitent le meilleur et expriment leur sincère gratitude à Henrik Lundqvist à l'occasion de l'annonce de sa retraite, a salué la franchise new-yorkaise dans un communiqué. L'engagement d'Henrik envers l'excellence a fait de lui l'un des meilleurs gardiens de but à avoir jamais joué au hockey, et nous avons la chance d'avoir été les témoins directs de sa grandeur pendant 15 ans", poursuit le texte.

Les Rangers ont assuré que son maillot numéro 30 serait retiré lors d'un match la saison prochaine, faisant de lui le 11e joueur ainsi honoré par la franchise. Henrik Lundqvist a été un des grands artisans du sacre olympique de la Suède victorieuse de la Finlande son rival de toujours, aux Jeux d'hiver de Turin en 2006. Il a également joué dans l'équipe médaillée d'argent des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

"King Henrik", présente des statistiques impressionnantes dans sa carrière avec notamment un pourcentage d'arrêts de 0,9 et 64 matches sans encaisser de but en 15 saisons avec les Rangers. Mais il n'est jamais parvenu à remporter la Coupe Stanley.

