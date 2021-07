Le gardien de but des Columbus Blue Jackets, le Letton Matiss Kivlenieks, est décédé dimanche après avoir été touché par des feux d'artifice, son équipe de la Ligue nationale de hockey (NHL) évoquant "un accident tragique", dans un communiqué lundi.

"Nous sommes sous le choc et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks", a déclaré John Davidson, président des opérations hockey des Blue Jackets. "La NHL a été attristée d'apprendre le décès inopiné et tragique du gardien de but Matiss Kivlenieks", s'est ému Gary Bettman, le patron de la LNH.

L'équipe a déclaré que le gardien de 24 ans semblait avoir été victime d'une blessure à la tête lors d'une chute, mais le média sportif ESPN a pour sa part rapporté que l'autopsie préliminaire du médecin légiste du Michigan avait révélé que Kivlenieks est mort d'un traumatisme thoracique causé par l'explosion d'un feu d'artifice. Les faits se sont déroulés à Novi, une banlieue du nord-ouest de Detroit (Michigan) où Kivlenieks, arrivé à Columbus dans l'Ohio en tant qu'agent libre en mai 2017, passait des vacances.

