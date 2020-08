David Pastrnak #88 of the Boston Bruins

Les Bruins ont bien commencé leur demi-finale de conférence Est, avec une première victoire (3-2) contre Tampa Bay, dimanche, tout comme Las Vegas large vainqueur à l'Ouest de son premier duel contre Vancouver (5-0).

Boston a mené 3 à 0 jusqu'au dernier tiers-temps, grâce à des buts de Charlie Coyle, David Pastrnak et Brad Marchand, avant que le Suédois Victor Hedman ne réduise le score par deux fois et un peu trop tard.

Avant cela, le gardien des Bruins, Jaroslav Halak, a été un infranchissable rempart (35 arrêts) sur la patinoire de Toronto. Le Slovaque, remplaçant du titulaire finlandais Tuukka Rask qui a décidé de retrouver les siens durant la pandémie plutôt que de poursuivre les play-offs, n'a concédé que 7 buts sur 110 tirs adverses en quatre matches.

NHL Dallas remporte la première manche contre Colorado IL Y A UN JOUR

Du côté d'Edmonton, les Golden Knights n'ont fait qu'une bouchée des Canucks. Le Canadien Jonathan Marchessault a ouvert le score au premier tiers-temps, avant que Reilly Smith, Mark Stone et Alex Tuch n'enfoncent le clou lors du deuxième. Max Pacioretty a ajouté un cinquième but dans la dernière période.

Ces quatre équipes se retrouveront pour un deuxième duel mardi. Avant cela, Philadelphie et les New York Islanders débuteront leur série lundi, tandis que Dallas et Colorado joueront pour la deuxième fois, les Stars menant 1 à 0.

NHL Vancouver se paie le champion en titre HIER À 08:11