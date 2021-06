Après son succès éclatant deux jours plus tôt (7-1), l'Avalanche a cette fois eu plus de mal pour confirmer sa supériorité sur sa patinoire. C'est son Finlandais Mikko Rantanen qui l'a délivré en marquant le 3e but au début de la prolongation, après que le gardien Philipp Grubauer eut été un rempart quasiment infranchissable (39 arrêts sur 41 tirs reçus).

Les Golden Knights devront réagir lors des deux prochaines rencontres à domicile.

Dans la division Nord, c'est Montréal qui a pris le meilleur départ à Winnipeg pour mener (1-0) dans leur série du 2e tour. Revenus du diable Vauvert contre Toronto, en se qualifiant 4-3 après avoir été menés 3-1, les Canadiens ont conservé leur bonne dynamique face à des Jets qui avaient pu profiter de quelques jours de repos après avoir balayé Edmonton (4-0) au premier tour.

NHL Tampa Bay tout proche du sacre 26/09/2020 À 06:15

Jesperi Kotkaniemi et Eric Staal ont ainsi marqué deux buts assez tôt dans le premier tiers-temps, avant qu'Adam Lowry ne réduise l'écart et que Nick Suzuki ne le rétablisse, toujours dans cette période.

Au troisième tiers-temps, Brendan Gallagher et Jake Evans, qui a ensuite dû sortir sur une civière après avoir subi une mise en échec, en ont fait de même pour Montréal, quand Derek Forbort et Kyle Connor ont rapproché Winnipeg au score.

NHL Dallas prend l'avantage contre Las Vegas 11/09/2020 À 08:26