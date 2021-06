Les Canadiens de Montréal ont remporté une nouvelle victoire à Las Vegas (4-1) mardi pour reprendre les devants dans leur demi-finale des play-offs NHL. Avec trois victoires, dont deux décrochées devant les 17. 900 supporteurs de Las Vegas à la T-Mobile Arena, les Canadiens de Montréal ne sont plus qu'à une marche de la qualification pour la finale de la Coupe Stanley et peuvent clôturer la série, au meilleur des sept matches, dès jeudi à domicile.

Ce serait la première fois que Montréal atteint ce stade depuis leur titre en 1993. Mardi, les Habs ont été portés par Nick Suzuki (un but, deux passes décisives) tandis que leur gardien Carey Price a réalisé 26 arrêts. Montréal s'est vite échappé dans ce match, au contraire des deux derniers, qui s'étaient décidés après prolongation. Ils ont mené 3-0 au au terme des deux premiers tiers-temps, et ont marqué leur dernier but en fin de partie, quand les Golden Knights ont poussé pour combler l'écart.

Résultat du match disputé mardi

Las Vegas - Montréal 1 - 4

Déjà joués

Match N.1: Las Vegas - Montréal 4 - 1

Match N.2: Las Vegas - Montréal 2 - 3

Match N.3: Montréal - Las Vegas 3 - 2 (a.p.)Match N.4: Montréal - Las Vegas 1 - 2 (a.p.)

A venir

Match N.6, le 24/06

Match N.7, si nécessaire, le 26/06

