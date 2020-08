NHL - Las Vegas qui déroule face à Chicago, Tampa Bay qui prend l'avantage face à Columbus : voici les résultats des matches de playoffs de samedi.

La logique voulue par les têtes de série a été respectée samedi lors des play-offs NHL: Las Vegas n'est plus qu'à un match des demi-finales de conférence Ouest après sa troisième victoire d'affilée contre Chicago, tandis que Tampa Bay a repris l'avantage contre Columbus.

Les Golden Knights (N.1) ont longtemps mené de deux buts avant de résister aux derniers assauts des Blackhawks (N.8), qui ont réduit la marque à 6 minutes de la fin. Un nouveau succès leur ouvrira la voie au prochain tour, à Edmonton.

Toujours à l'Ouest, Arizona (N.7) a réduit l'écart à une victoire à deux contre Colorado (N.2) après s'être imposé 4 à 2, au terme d'un match où le héros des Coyotes aura été le gardien canadien Darcy Kuemper, auteur de 49 arrêts.

A l'Est, le Lightning (N.2) a empoché un deuxième succès 3 à 2 contre les Blue Jackets (N.7). Deux buts de Brayden Point et Victor Hedman, en un peu plus de quatre minutes d'intervalle en fin de deuxième période, ont eu raison de Columbus qui a ensuite manqué quelques occasions franches.

Enfin, Boston (N.4) mène également deux victoires à une contre Carolina (N.5), après s'être imposé 3 à 1 sur la patinoire de la Scotiabank Arena. Sans leur gardien Tuukka Rask, qui a décidé de quitter la bulle de Toronto en raison du coronavirus pour rejoindre sa famille, les Bruins ont pu compter sur un remplaçant au diapason, Jaroslav Halak, qui a réalisé 29 arrêts.

Les résultats de samedi:

CONFERENCE EST

Tampa Bay bat Columbus 3 à 2 / Tampa Bay mène deux victoires à une

Boston bat Carolina 3 à 1 / Boston mène deux victoires à une

CONFERENCE OUEST

Las Vegas bat Chicago 2 à 1 / Las Vegas mène trois victoires à zéro

Arizona bat Colorado 4 à 2 / Colorado mène deux victoires à une

