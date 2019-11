Triple vainqueur de la Coupe Stanley et élu deux fois MVP de la NHL, Crosby, 32 ans, avait dû quitter, visiblement en souffrance, le match face à Chicago (victoire des Penguins 3-2) samedi. Il a depuis été opéré d'une hernie dont il souffre depuis plusieurs mois et sa convalescence devrait durer au moins six semaines, a indiqué Pittsburgh, dans un communiqué.

"Ce n'est pas un gars facile à remplacer, vu tout ce qu'il fait et la manière dont il soutient notre équipe", a reconnu l'entraîneur des Penguins, Mike Sullivan. Crosby a déjà inscrit 5 buts en 17 rencontres pour Pittsburg, actuel 8e de la conférence Est du championnat NHL.