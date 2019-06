Les Blues reviennent à hauteur. Saint-Louis s'est relancé lundi lors des finales des playoffs de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL), en s'imposant (4-2) dans sa patinoire lors du match N.4 contre Boston grâce notamment à un doublé de Ryan O'Reilly.

Les deux équipes sont désormais à égalité 2 victoires partout avant le prochain match jeudi qui verra les Blues se déplacer chez les Bruins. Après sa lourde défaite (7-2) sur sa glace lors du match N.3, Saint-Louis s'est bien repris pour rester en course dans la quête du trophée suprême, la Coupe Stanley.

O'Reilly décisif

C'est O'Reilly qui a montré la voie du succès pour les Blues inscrivant un but capital au milieu du troisième tiers-temps alors que les deux équipes étaient dos à dos (2-2). Il avait déjà ouvert la marque après moins d'une minute de jeu et un départ en fanfare de son équipe. Les deux autres buts de Saint-Louis ont été marqués par le Russe Vladimir Tarasenko et Brayden Schenn tandis que le gardien rookie Jordan Binnington a effectué 21 arrêts.

"Notre équipe réagit plutôt bien", a déclaré l'entraîneur des Blues, Craig Berube, "Nous savions ce que nous devions faire ce soir pour être une meilleur équipe". "Nous étions implacables ce soir, nous ne nous sommes pas arrêtés pendant 60 minutes", a ajouté le coach de Saint-Louis.