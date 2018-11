NHL : fin de série pour Buffalo

Les Sabres avaient enchaîné dix victoires de suite depuis le 4 novembre, une série qui les avait propulsés en tête de la conférence Est avec 36 points.

Cette série de dix victoires de suite est la plus longue dans l'histoire de la franchise et la plus longue en NHL depuis les 16 succès consécutifs de Columbus entre novembre 2016 et janvier 2017.

Après leur défaite de jeudi, les Sabres ont été délogés de la première place par leurs vainqueurs du jour qui totalisent 37 points.

Le parcours des Sabres est d'autant plus impressionnant qu'ils avaient terminé la saison 2017-18 avec le plus mauvais bilan de NHL avec 62 points et seulement 25 victoires alors qu'ils en comptent déjà 17 après moins de deux mois de compétition.

A l'intersaison, les dirigeants des Sabres ont été très actifs et ont notamment recruté deux joueurs d'expérience, Vladimir Sobotka et Patrik Berglund, ainsi que Jeff Skinner, meilleur buteur de l'équipe avec 19 réalisations en 26 matches.

Par ailleurs, l'ailier finlandais de Winnipeg Patrik Laine continue d'affoler les compteurs.

Cinq jours après avoir marqué cinq buts contre St Louis, il a marqué le 100e but de sa carrière lors de la victoire de Winnipeg face à Chicago (6-5).

Il est à 20 ans le quatrième joueur le plus jeune dans l'histoire de la NHL à atteindre le chiffre des 100 buts.

Contre les Blackhawks, il a marqué à deux reprises et porté son total de la saison à 21 buts, dont 18 durant le mois de novembre.