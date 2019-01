Ovechkin atteint les 30 buts pour la 14e saison de suite

Le capitaine russe des Washington Capitals, Alex Ovechkin, a marqué son 30e but de la saison, devenant le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) à enchaîner 14 saisons de suite avec au moins 30 buts. Ovechkin, vainqueur de la Coupe Stanley avec les Capitals en juin 2018, a inscrit son 30e but de la saison 2018-19 lors de la défaite de son équipe face à St Louis (5-2), jeudi soir.

Seul Mike Gartner, passé entre 1979 et 1998 notamment par Washington, a fait mieux avec quinze saisons de suite avec 30 buts et plus. Il a fini sa carrière avec 17 saisons avec 30 buts et plus. Il n'a fallu à Ovechkin, meilleur buteur actuel de NHL, que 39 matches pour atteindre ce seuil et il est sur les bases de la meilleure saison régulière de sa carrière, 2007-08, conclue avec 65 buts. Ovechkin, 33 ans, a remporté le trophée de meilleur marqueur de NHL à sept reprises, dont à cinq reprises lors des six dernières saisons.

"Ce qu'il accomplit est incroyable, c'est un buteur d'élite que nous avons beaucoup de chance d'avoir dans notre équipe", s'est félicité son entraîneur Todd Reirden. "C'est un talent comme il y en a un par génération. Marquer 30 buts encore après la longue saison dernière et à son âge, c'est phénoménal", a-t-il noté. Depuis ses débuts en NHL, "Ovi" a inscrit 637 buts en 1042 matches de saison régulière et pointe à la 15e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Washington est 3e de la conférence Est avec 51 points, à 15 points du leader, Tampa Bay.