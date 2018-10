Washington humilie Boston en coup d'envoi de la saison (7-0)

Les Washington Capitals, vainqueurs de la dernière Coupe Stanley, ont donné mercredi le coup d'envoi de la saison 2018-19 de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) avec style, en humiliant les Boston Bruins 7-0. Le capitaine et buteur-vedette des Capitals Alex Ovechkin a participé à ce festival avec un but et une passe décisive alors que son compatriote Evgeny Kuznetsov a marqué à deux reprises. Le gardien de Washington Braden Holtby a lui réalisé 25 arrêts et n'a pas été déjoué, soit son premier match de saison régulière sans encaisser un but depuis avril 2017.

Son homologue de Boston, le Finlandais Tuukka Rask, a vécu une soirée cauchemardesque : il a encaissé cinq buts sur 19 tirs et a été remplacé par le Tchèque Jaroslav Halak qui n'a pas pu empêcher la pire défaite de l'histoire des Bruins dans un match d'ouverture.

Avant la rencontre, comme le veut la tradition, les Capitals avaient dévoilé la bannière accrochée au plafond de leur patinoire célébrant le premier titre de leur histoire. Les joueurs et entraîneurs ont reçu, autre tradition des sports professionnels nord-américains, une imposante chevalière en souvenir de leur historique saison 2017-18. En juin dernier, Ovechkin et ses coéquipiers avaient remporté le titre suprême en battant en finale les Vegas Golden Knights (4-1).

Ils ont depuis perdu leur entraîneur Barry Trotz, recruté par les New York Islanders et remplacé par son adjoint Todd Reirden. Tom Wilson a participé à la cérémonie d'avant-match, mais l'ailier canadien va manquer les vingt premières rencontres de son équipe après avoir écopé d'une lourde suspension à la suite d'une mise en échec dangereuse d'un joueur de St. Louis, durant un match de préparation dimanche.