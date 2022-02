Les casques et les crosses ont volé avant de retomber sur la glace du palais national omnisports de Pékin. Après deux échecs en finale (1988 et 2006) et une kyrielle d’insatisfaisantes médailles de bronze (1994, 1998, 2010, 2014), la Finlande, triple championne du monde, a enfin réussi à décrocher le titre olympique de hockey sur glace qu’elle attendait tant. Et ce en renversant, excusez du peu, les champions en titre russes, grands favoris de la compétition (2-1).

Ad

Pourtant menés après la réalisation de Mikhail Grigorenko dans le premier tiers-temps, les coéquipiers de Sakari Manninen ont trouvé les ressources afin de changer le scénario de la rencontre. D’abord grâce à Ville Pokka, qui égalisait d’entrée de deuxième tiers-temps, d’un tir splendide qui a pris Ivan Fedotov, le gardien russe, masqué, à défaut.

Pékin 2022 Bjorninen donne l'avantage à la Finlande dès le début de la 3e période IL Y A UNE HEURE

Pokka, masqué, trompe Ivan Fedotov pour permettre à la Finlande de recoller

Puis, dans les dernières 20 minutes, c’est Hannes Bjorninen qui a offert la victoire aux siens, au terme d’une finale tendue qui n’a pas échappé à quelques traditionnelles échauffourées entre les deux équipes. Ce succès historique permet aux joueurs de Jukka Jalonen de décrocher la deuxième médaille d’or de ces Jeux pour la Finlande, sa 8e en tout. De quoi justifier les scènes de liesse entrevues sur la glace à la fin de la rencontre.

Bjorninen donne l'avantage à la Finlande dès le début de la 3e période

Pékin 2022 Pokka, masqué, trompe Ivan Fedotov pour permettre à la Finlande de recoller IL Y A UNE HEURE