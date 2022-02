L'affiche de la finale sera bien celle attendue et espérée. Etats-Unis - Canada, un classique du hockey sur glace et un derby nord-américain qui vaudra très cher ce jeudi (5h10 heure française) au Palais omnisports de Wukesong. Les Canadiennes, victorieuses du premier duel entre les deux équipes en tour préliminaire (4-2) , veulent empocher l'or et laver l'affront des Jeux de PyeongChang en 2018. Pour cela, elles savent sur quoi s'appuyer.

Ad

Une attaque record et du danger de partout

Pékin 2022 La folle joie de jeunes hockeyeurs slovaques après la victoire face aux États-Unis IL Y A 8 HEURES

"Vous pouvez le voir sur les feuilles de match : Nous avons de l'attaque venant de toutes parts. Nous avons une telle profondeur ! C'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai jamais été", a lâché Sarah Nurse, meilleure buteuse des Jeux de Pékin avec 16 buts en six rencontres. L'attaquante met le doigt sur un aspect époustouflant du jeu canadien : une attaque dévastatrice et sans faille.

Avec 54 buts inscrits sur tout le tournoi - dont 10 en demi-finale contre la Suisse -, les hockeyeuses de "Team Canada" ont établi un nouveau record olympique du nombre de buts en un tournoi, effaçant leur précédente marque de 2010, où elles avaient inscrit 48 buts à domicile lors des Jeux de Vancouver. "Le nombre de buts que nous avons inscrit n'est pas un accident, c'est quelque chose que nous travaillons très sérieusement", s'est félicitée Brian Jenner, pas en reste avec ses neuf buts dans la compétition.

Surtout, cette armada offensive ne se limite pas seulement aux joueuses d'attaque. Avec deux buts et dix passes décisives sur le tournoi, la défenseure Claire Thompson a établi un nouveau record de points inscrits par une joueuse à vocation défensive. "Je suis si surprise. Je ne me suis jamais dit que je serais même proche d'un tel accomplissement, mais l'équipe a si bien joué pendant le tournoi…, a confié la joueuse de Toronto. Notre attaque a généré beaucoup de situations, et je suis simplement heureuse d'en faire partie."

Une revanche à prendre

Mais maintenant, en finale, il n'est plus question de records. Il s'agit pour les joueuses du coach Troy Ryan de prendre leur revanche sur les Américaines, qui sont les seules à les avoir privées d'or depuis leur première participation aux Jeux. Victorieuses de 2002 à 2014 sans partage, les Canadiennes ont laissé l'or aux Américaines à deux reprises, en 1998 et… en 2018, dans une finale encore amère pour les Canadiennes (3-2).

Un USA-Canada explosif en finale des Jeux de 2018 Crédit: Getty Images

Pour Jenner, pas question de se formaliser de cette défaite il y a quatre ans : "Je pense qu'on connaît l'historique, mais nous allons faire table rase du passé. Nous voyons cela comme une opportunité d'aller au combat et de ramener l'or, plutôt que de regarder dans les livres d'histoires ce qui est arrivé dans le passé." L'équipe féminine du Canada a évolué et fait figure de grandissime favorite dans cette finale face à l'ennemi historique. La première confrontation dans le Groupe B du tour préliminaire, qui avait tourné largement en faveur des joueuses canadiennes (4-2), doit encore plus leur donner confiance.

On amène notre sport à de nouvelles hauteurs

Invaincues pendant tout le tournoi, elles impressionnent surtout sur leur style de jeu, très fluide et spectaculaire. "Je pense qu'on amène notre sport à de nouvelles hauteurs en ce moment. On joue un style de hockey qui n'a jamais été vu dans notre tournoi auparavant, s'enorgueillit Sarah Nurse. Et donc dans cinq à dix ans, d'autres pays joueront notre style, et nous allons continuer de pousser plus haut et améliorer notre sport".

Une équipe huilée, solidaire et revancharde : le Canada n'a que peu de doutes et beaucoup de certitudes avant sa grande finale jeudi. A l'instar de l'équipe masculine, également invaincue et favorite, les filles de Team Canada sont prêtes à retrouver l'or. Et ce n'est pas la capitaine Marie-Philip Poulin qui dit le contraire : "A chaque fois que nous avons la possibilité de jouer ensemble sur la glace, nous nous poussons mutuellement vers le haut. Il y a beaucoup de résilience dans cette équipe. Nous avons en nous le cœur et l'âme de toutes les filles de ces deux dernières années. C'est une immense fierté, et nous sommes prêtes à attaquer."

(Avec Glenn CEILLIER)

Pékin 2022 Le quart et la porte : les Etats-Unis déjà sortis ! IL Y A 13 HEURES