Dallas devra donc attendre un peu, au moins le match N.6 jeudi pour connaître son adversaire pour la quête de la Stanley Cup, sinon samedi pour un éventuel 7e match. Car les Islanders, auxquels on donnait peu de chances de rester en course dans cette série en étant menés 3-1, ont prouvé qu'il ne fallait pas les enterrer trop tôt.

C'est eux qui sont d'ailleurs mieux entrés dans la rencontre en ouvrant le score par Ryan Pulock en fin de premier tiers-temps. Le Lightning a égalisé par Victor Hedman en début de seconde période et a ensuite continué à attaquer pour tenter d'en finir. Mais ce but fut le seul en 37 tentatives.

New York, qui a le plus souvent été dominé, a su faire le dos rond grâce à son gardien russe Semyon Varlamov auteur de 36 arrêts dont quelques uns exceptionnels en prolongations, avant la libération consécutive au but d'Eberle en contre-attaque.